https://sputnik-georgia.ru/20230404/putin-sanktsii--eto-nadolgo-276419328.html

Путин: санкции — это надолго

Путин: санкции — это надолго

Надо работать над стратегическими целями, направленными на суверенное развитие страны, заявил лидер РФ 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. России необходимы долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны, поскольку санкции – это надолго, заявил президент РФ Владимир Путин.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022