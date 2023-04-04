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Путин: санкции — это надолго
Путин: санкции — это надолго
Надо работать над стратегическими целями, направленными на суверенное развитие страны, заявил лидер РФ 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T17:23+0400
2023-04-04T17:23+0400
2023-04-04T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. России необходимы долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны, поскольку санкции – это надолго, заявил президент РФ Владимир Путин.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: санкции — это надолго
17:23 04.04.2023 (обновлено: 18:30 04.04.2023)
Надо работать над стратегическими целями, направленными на суверенное развитие страны, заявил лидер РФ
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. России необходимы долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития страны, поскольку санкции – это надолго, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", – сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.