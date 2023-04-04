https://sputnik-georgia.ru/20230404/zapad-prinuzhdaet-gruziyu-k-voennomu-konfliktu-s-rossiey---naryshkin-276414486.html

Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией - Нарышкин

Запад принуждает Грузию к военному конфликту с Россией - Нарышкин

Запад, видя, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, хочет принудить Грузию к противостоянию с РФ, считает Сергей Нарышкин 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Власти западных стран принуждают руководство Грузии вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", а также убеждают их что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона, других западных столиц убедить грузинское руководство в открытии так называемого "второго фронта". Убеждают грузинское руководство в том, что сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии", - цитирует РИА Новости слова Нарышкина. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине, считает Нарышкин. "Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией", - пояснил директор СВР. Нарышкин находится в Минске с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Беларуси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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