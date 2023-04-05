https://sputnik-georgia.ru/20230405/ofis-nauchno-issledovatelskogo-fonda-maksa-vebera-mozhet-poyavitsya-v-gruzii-276440043.html

Офис научно-исследовательского Фонда Макса Вебера может появиться в Грузии

Офис научно-исследовательского Фонда Макса Вебера может появиться в Грузии

В Грузию прибыла делегация во главе с руководителем Фонда 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T11:22+0400

2023-04-05T11:22+0400

2023-04-05T11:22+0400

грузия

новости

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Офис одного из самых крупных научно-исследовательских организаций в мире, Фонда Макса Вебера может появится в Грузии, сообщили в пресс-службе министерства образования и наукиДанный вопрос был рассмотрен на рабочей встрече министра образования и науки Георгия Амилахвари с немецкой делегацией, которой руководит директор Фонда Харальд Розенбах. На встрече также были рассмотрены перспективы будущего сотрудничества научно-исследовательских институтов Грузии и Фонда Макса Вебера. На встрече министр подчеркнул, что сотрудничество с Фондом Макса Вебера еще больше углубит научные связи двух стран и даст возможность грузинским ученым вместе с европейскими коллегами осуществлять совместные научно-исследовательские проекты.Бюджет финансирования учебы студентов из Аджарии за границей будет удвоен>>Министр отметил, что на данный момент идет активная работа над тем, чтобы Грузия стала региональным образовательным центром, и в этом деле важную роль сыграет партнерство с фондом Макса Вебера. Фонд Макса Вебера является одной из самых крупных научно-исследовательских организации, которая поддерживает исследования гуманитарных и социальных наук как в Германии, так и за ее пределами. Фонд объединяет десять институтов, в которых работают около 300 сотрудников, в Бейруте, Стамбуле, Лондоне, Москве, Париже, Риме, Токио, Варшаве и Вашингтоне, округ Колумбия. Институциональным донором является Федеральное министерство образования и исследований. В 2018 году годовой бюджет фонда составлял около 44 миллионов евро плюс стороннее финансирование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии