https://sputnik-georgia.ru/20230406/otchima-obvinyayut-v-iznasilovanii-padcheritsy-v-kakheti-276486129.html

Отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы в Кахети

Отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы в Кахети

Обвиняемому грозит до 13 лет лишения свободы 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T13:26+0400

2023-04-06T13:26+0400

2023-04-06T13:26+0400

происшествия

грузия

новости

кахети

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мужчина задержан по подозрению в изнсиловании 14-летней падчерицы, сообщает телеканал "Рустави 2".Это уже второй факт сексуального насилия над несовершеннолетними в Кахети со стороны членов семьи, о котором сообщают грузинские СМИ в четверг. Первый инцидент касается 15-летней школьницы, в изнасиловании которой подозревают отца.Отец обвиняется в изнасиловании дочери на востоке Грузии – СМИ>> По информации телеканала, отчим несовершеннолетней задержан по горячим следам. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии "Изнасилование члена семьи", а также "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении члена семьи". Задержанному грозит до 13 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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