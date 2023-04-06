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Отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы в Кахети
Отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы в Кахети
Обвиняемому грозит до 13 лет лишения свободы 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T13:26+0400
2023-04-06T13:26+0400
2023-04-06T13:26+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мужчина задержан по подозрению в изнсиловании 14-летней падчерицы, сообщает телеканал "Рустави 2".Это уже второй факт сексуального насилия над несовершеннолетними в Кахети со стороны членов семьи, о котором сообщают грузинские СМИ в четверг. Первый инцидент касается 15-летней школьницы, в изнасиловании которой подозревают отца.Отец обвиняется в изнасиловании дочери на востоке Грузии – СМИ>> По информации телеканала, отчим несовершеннолетней задержан по горячим следам. Расследование ведется по двум статьям УК Грузии "Изнасилование члена семьи", а также "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении члена семьи". Задержанному грозит до 13 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, кахети
происшествия, грузия, новости, кахети
Отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы в Кахети
Обвиняемому грозит до 13 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мужчина задержан по подозрению в изнсиловании 14-летней падчерицы, сообщает телеканал "Рустави 2".
Это уже второй факт сексуального насилия над несовершеннолетними в Кахети со стороны членов семьи, о котором сообщают грузинские СМИ в четверг. Первый инцидент касается 15-летней школьницы, в изнасиловании которой подозревают отца.
По информации телеканала, отчим несовершеннолетней задержан по горячим следам.
Расследование ведется по двум статьям УК Грузии "Изнасилование члена семьи", а также "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении члена семьи".
Задержанному грозит до 13 лет тюрьмы.