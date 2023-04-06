https://sputnik-georgia.ru/20230406/otets-obvinyaetsya-v-iznasilovanii-docheri-na-vostoke-gruzii---smi-276481234.html

Отец обвиняется в изнасиловании дочери на востоке Грузии – СМИ

Отец обвиняется в изнасиловании дочери на востоке Грузии – СМИ

Об инциденте в полицию сообщила администрация школы, в которой учится девочка 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T11:58+0400

2023-04-06T11:58+0400

2023-04-06T12:03+0400

происшествия

грузия

новости

кахети

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мужчина в возрасте до 50 лет задержан в Кахетии по обвинению в изнасиловании 15-летней дочери, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, инцидент произошел в одном из сел региона. О случившемся в полицию сообщила администрация школы, в которой учится девочка. Местные жители также располагают информацией о случившемся. Предполагаемый преступник был задержан полицией по горячим следам. Начато расследование. Ведется следствие по статье "Изнасилование члена семьи", что карается лишением свободы от 10 до 13 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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