https://sputnik-georgia.ru/20230406/vavilov-ssha-khotyat-ostavit-evropu-bez-rossiyskogo-gaza-i-bez-kitayskogo-rynka---video-276488355.html

Вавилов: США хотят оставить Европу без российского газа и без китайского рынка – видео

Вавилов: США хотят оставить Европу без российского газа и без китайского рынка – видео

Успех России в Артемовске заставит Европу начать попытки проводить независимую от США политику, Штаты же в ответ на это будет пытаться разорвать связи ЕС и... 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T14:07+0400

2023-04-06T14:07+0400

2023-04-06T14:16+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Зачем Макрон едет в Китай и почему его сопровождает глава Еврокомиссии? Какие результаты визита Си в Москву видны уже сегодня? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, видео, аналитика, в мире, сша, европа, китай, еврокомиссия, видео