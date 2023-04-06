https://sputnik-georgia.ru/20230406/vavilov-ssha-khotyat-ostavit-evropu-bez-rossiyskogo-gaza-i-bez-kitayskogo-rynka---video-276488355.html
Вавилов: США хотят оставить Европу без российского газа и без китайского рынка – видео
Вавилов: США хотят оставить Европу без российского газа и без китайского рынка – видео
Успех России в Артемовске заставит Европу начать попытки проводить независимую от США политику, Штаты же в ответ на это будет пытаться разорвать связи ЕС и... 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T14:07+0400
2023-04-06T14:07+0400
2023-04-06T14:16+0400
мультимедиа
видео
аналитика
в мире
сша
европа
китай
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/06/276487750_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a2a44845ff59eddc758c641b701adf2.jpg
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Зачем Макрон едет в Китай и почему его сопровождает глава Еврокомиссии? Какие результаты визита Си в Москву видны уже сегодня? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
сша
европа
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/06/276487750_50:0:1490:1080_1920x0_80_0_0_be92dfcfabcb7ae07a93db8836fdcc10.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, аналитика, в мире, сша, европа, китай, еврокомиссия, видео
мультимедиа, видео, аналитика, в мире, сша, европа, китай, еврокомиссия, видео
Вавилов: США хотят оставить Европу без российского газа и без китайского рынка – видео
14:07 06.04.2023 (обновлено: 14:16 06.04.2023)
Успех России в Артемовске заставит Европу начать попытки проводить независимую от США политику, Штаты же в ответ на это будет пытаться разорвать связи ЕС и Китая
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
Зачем Макрон едет в Китай и почему его сопровождает глава Еврокомиссии? Какие результаты визита Си в Москву видны уже сегодня?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.