https://sputnik-georgia.ru/20230406/vratar-futbolnoy-sbornoy-gruzii-mozhet-smenit-ispaniyu-na-angliyu-276473453.html

Вратарь футбольной сборной Грузии может сменить Испанию на Англию

Вратарь футбольной сборной Грузии может сменить Испанию на Англию

Распространяется информация, что агент Георгия Мамардашвили работает над его трансфером в Лондон 06.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Самый сведущий в новостях трансферного рынка журналист Фабрицио Романо распространил в социальной сети информацию, согласно которой молодой вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили летом может перейти в Английскую премьер-лигу. Наибольший интерес к Мамардашвили проявляет "Лестер", который по итогам сезона может вылететь из АПЛ. Георгий Мамардашвили перешёл в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера. Согласно "Трансфермаркт", стоимость 22-летнего грузинского вратаря увеличилась за год до 25 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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