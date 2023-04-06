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Вратарь футбольной сборной Грузии может сменить Испанию на Англию
Вратарь футбольной сборной Грузии может сменить Испанию на Англию
Распространяется информация, что агент Георгия Мамардашвили работает над его трансфером в Лондон 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Самый сведущий в новостях трансферного рынка журналист Фабрицио Романо распространил в социальной сети информацию, согласно которой молодой вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили летом может перейти в Английскую премьер-лигу. Наибольший интерес к Мамардашвили проявляет "Лестер", который по итогам сезона может вылететь из АПЛ. Георгий Мамардашвили перешёл в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера. Согласно "Трансфермаркт", стоимость 22-летнего грузинского вратаря увеличилась за год до 25 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, футбол
Вратарь футбольной сборной Грузии может сменить Испанию на Англию
11:01 06.04.2023 (обновлено: 11:22 06.04.2023)
Распространяется информация, что агент Георгия Мамардашвили работает над его трансфером в Лондон
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Самый сведущий в новостях трансферного рынка журналист Фабрицио Романо распространил в социальной сети информацию, согласно которой молодой вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили летом может перейти в Английскую премьер-лигу.
Наибольший интерес к Мамардашвили проявляет "Лестер", который по итогам сезона может вылететь из АПЛ.
"Я понимаю, что "Лестер" является фаворитом в битве за трансфер Георгия Мамардашвили, с их стороны есть большой интерес к грузинскому вратарю. Его агент Леван Сетуридзе вчера был на матче между "Челси" и "Ливерпулем" на "Стэмфорд Бридж". Он работает над летним трансфером в Лондон", – пишет Романо.
Георгий Мамардашвили перешёл в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.
Согласно "Трансфермаркт", стоимость 22-летнего грузинского вратаря увеличилась за год до 25 миллионов евро.