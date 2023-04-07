https://sputnik-georgia.ru/20230407/kakovo-uslovie-dlya-peregovorov-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy---otvet-lavrova-276526328.html
Каково условие для переговоров между Россией и Украиной – ответ Лаврова
Каково условие для переговоров между Россией и Украиной – ответ Лаврова
Российские власти не раз заявляли, что не отказываются от переговоров с Украиной 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T14:28+0400
2023-04-07T14:28+0400
2023-04-07T14:41+0400
россия
политика
в мире
украина
сергей лавров
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Переговоры по ситуации на Украине могут состояться только с учетом законных интересов России, которые были "высокомерно проигнорированы", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Запал проигнорировал российские озабоченности, отметил министр. "Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: "вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров", – это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", – заключил Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, в мире, украина, сергей лавров
россия, политика, в мире, украина, сергей лавров
Каково условие для переговоров между Россией и Украиной – ответ Лаврова
14:28 07.04.2023 (обновлено: 14:41 07.04.2023)
Российские власти не раз заявляли, что не отказываются от переговоров с Украиной
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Переговоры по ситуации на Украине могут состояться только с учетом законных интересов России, которые были "высокомерно проигнорированы", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости
.
"И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей", – сказал Лавров журналистам.
Запал проигнорировал российские озабоченности, отметил министр.
"Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: "вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров", – это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", – заключил Лавров.