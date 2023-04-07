https://sputnik-georgia.ru/20230407/razvitie-sobytiy-nepredskazuemo---gruzinskiy-ekspert-o-posledstviyakh-situatsii-s-trampom-276520919.html

Развитие событий непредсказуемо – грузинский эксперт о последствиях ситуации с Трампом

Развитие событий непредсказуемо – грузинский эксперт о последствиях ситуации с Трампом

Бывшему президенту США предъявлены обвинения по 34 пунктам 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дело бывшего президента США Дональда Трампа станет долгосрочным процессом и непредсказуемо повлияет на развитие событий внутри американского общества, уверен эксперт Демур Гиорхелидзе. Дональд Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения. Рассмотрение дела по существу ожидается в январе 2024 года. После предъявления обвинений Трамп покинул Нью-Йорк. Он вылетел в свое поместье во Флориде. "Это уже не политическая борьба. Это противостояние двух представлений о мире и будущем. Эта борьба всегда бескомпромиссна. Тут не будет политических компромиссов. Это опасно для всех, последствия могут быть непредсказуемы для американского общества", – рассказал Гиорхелидзе в беседе со Sputnik Грузия. Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения>>Конечно, то, что происходит в такой стране как США, не может не повлиять на события во всем мире, отметил он. По словам эксперта, Трамп остается самым популярным и поддерживаемым населением политиком США. "Конечно, основная причина этих процессов в его желании участвовать в выборах. Да, это все связано выборами. Это может сыграть с Америкой злую шутку", – сказал Гиорхелидзе. Эксперт считает, что нельзя говорить о влиянии происходящего на демократию в США, так как само понятие классической демократии сегодня уже ошибочно. "Мы должны понимать, что мир уже вступил в другую систему координат. А мы по инерции переносим происходящее, старые понятия, в старую систему координат. Демократия, международное право, выяснение отношений демократическими путями, урегулирования процессов – это все в прошлом. То, что происходит сегодня, это отход от всего, что было раньше", – сказал Гиорхелидзе. Политические счеты – эксперт из Грузии о предъявлении обвинений Дональду Трампу>>Дональд Трамп во вторник отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам – по количеству ложных записей, внесенных в отчетную документацию. Максимальное наказание по обвинениям, выдвинутым в адрес экс-президента, составляет 136 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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