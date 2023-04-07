https://sputnik-georgia.ru/20230407/strogo-po-faktu-s-onufrienko-plany-polshi-na-ukrainu-patsifisty-terroristy-i-sud-trampa-276516994.html
Строго по факту с Онуфриенко: планы Польши на Украину, пацифисты-террористы и суд Трампа
Строго по факту с Онуфриенко: планы Польши на Украину, пацифисты-террористы и суд Трампа
Смотрите в видео первый выпуск новой программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T09:04+0400
2023-04-07T09:04+0400
2023-04-07T10:04+0400
мультимедиа
видео
в мире
политика
польша
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/07/276516787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29104bfbb609d98e8109cc03743bd7b0.jpg
Почему Зеленский уезжает из Украины прямо в разгар подготовки к контрнаступлению ВСУ, и кто на самом деле управляет украинскими силами? Какие планы готовит Польша в отношении ряда украинских территорий? Почему российские либералы-западники так легко могут пойти на предательство и даже терроризм?Обо всем этом, а также о суде над Трампом, "поездопаде" в США и отказе Японии от потолка цен на российскую нефть мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в первом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".
польша
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/07/276516787_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54f52fe080cf7524746d124aa9b15351.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, украина, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, украина, сша, видео
Строго по факту с Онуфриенко: планы Польши на Украину, пацифисты-террористы и суд Трампа
09:04 07.04.2023 (обновлено: 10:04 07.04.2023)
Смотрите в видео первый выпуск новой программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко
Почему Зеленский уезжает из Украины прямо в разгар подготовки к контрнаступлению ВСУ, и кто на самом деле управляет украинскими силами? Какие планы готовит Польша в отношении ряда украинских территорий? Почему российские либералы-западники так легко могут пойти на предательство и даже терроризм?
Обо всем этом, а также о суде над Трампом, "поездопаде" в США и отказе Японии от потолка цен на российскую нефть мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в первом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".