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Гражданин Грузии задержан в Польше за нападение на полицейского
Гражданин Грузии задержан в Польше за нападение на полицейского
Грузину грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на полицейского 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T15:44+0400
2023-04-10T15:44+0400
2023-04-10T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Гражданин Грузии задержан в Польше по обвинению в нападении на сотрудника полиции, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, обвиняемый, вооруженный холодным оружием, пробрался в отделение полиции Повиата, где силой попытался открыть дверь. При этом открыть ее можно было лишь использовав специальный код. Гражданин Грузии нанес повреждения одному из офицеров полиции. Его удалось задержать на месте. Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу денег >>Пока неизвестно, с какой целью 41-летний мужчина пробрался в отделение полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на полицейского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, польша
грузия, новости, происшествия, польша
Гражданин Грузии задержан в Польше за нападение на полицейского
Грузину грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на полицейского
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Гражданин Грузии задержан в Польше по обвинению в нападении на сотрудника полиции, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, обвиняемый, вооруженный холодным оружием, пробрался в отделение полиции Повиата, где силой попытался открыть дверь. При этом открыть ее можно было лишь использовав специальный код.
Гражданин Грузии нанес повреждения одному из офицеров полиции. Его удалось задержать на месте.
Пока неизвестно, с какой целью 41-летний мужчина пробрался в отделение полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за нападение на полицейского.