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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T07:01+0400

2023-04-11T07:01+0400

2023-04-11T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,49% и составила 90,35 доллара с доходностью 6,3%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании "Банка Грузии" закрылись по цене 100,22 пункта с доходностью 5,19%, за неделю цена повысилась на 0,16%.Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 98,11 пункта с доходностью 8,31%, за неделю цена повысилась на 0,06%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,21% и составила 85,88 пункта, доходность составила 7,32%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 0,91% и составила 27,75 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 445 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 26,85-28,35 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,95% и составила 7,85 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 191 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,45-7,85 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 1,56% и составила 22,75 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 186 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 22,0-23,35 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации