https://sputnik-georgia.ru/20230412/gruziya-voshla-v-top-5-napravleniy-dlya-otdykha-sredi-rossiyan-na-mayskie-prazdniki-276637180.html

Грузия вошла в топ-5 направлений для отдыха среди россиян на майские праздники

Грузия вошла в топ-5 направлений для отдыха среди россиян на майские праздники

Грузия уже традиционно пользуется спросом среди российских туристов 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузия в списке стран, которые россияне рассматривают для отдыха на майских праздниках, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".Согласно исследованию, в странах ближнего зарубежья лидером по числу запросов в преддверии майских праздников стала Беларусь, на втором месте по популярности – Казахстан, а замыкает пятерку направлений Узбекистан.По данным Национальной службы статистики, в 2022 году 915,1 тысячи граждан России осуществили 1,1 миллиона визитов в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, россия