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Грузия вошла в топ-5 направлений для отдыха среди россиян на майские праздники
Грузия вошла в топ-5 направлений для отдыха среди россиян на майские праздники
Грузия уже традиционно пользуется спросом среди российских туристов 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T10:20+0400
2023-04-12T10:20+0400
2023-04-12T10:20+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузия в списке стран, которые россияне рассматривают для отдыха на майских праздниках, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".Согласно исследованию, в странах ближнего зарубежья лидером по числу запросов в преддверии майских праздников стала Беларусь, на втором месте по популярности – Казахстан, а замыкает пятерку направлений Узбекистан.По данным Национальной службы статистики, в 2022 году 915,1 тысячи граждан России осуществили 1,1 миллиона визитов в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, россия
туризм, грузия, новости, россия
Грузия вошла в топ-5 направлений для отдыха среди россиян на майские праздники
Грузия уже традиционно пользуется спросом среди российских туристов
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik.
Грузия в списке стран, которые россияне рассматривают для отдыха на майских праздниках, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС
исследовании банка "Русский стандарт".
"Гастрономические путешествия в Армению и Грузию не теряют своей популярности у россиян и этой весной. Мягкий и теплый климат, захватывающие природные ландшафты и яркая, полюбившаяся многим кухня этих стран выводят их в пятерку лидеров по спросу на туры в преддверии майских праздников", – отмечается в исследовании.
Согласно исследованию, в странах ближнего зарубежья лидером по числу запросов в преддверии майских праздников стала Беларусь, на втором месте по популярности – Казахстан, а замыкает пятерку направлений Узбекистан.
По данным Национальной службы статистики, в 2022 году 915,1 тысячи граждан России осуществили 1,1 миллиона визитов в Грузию.