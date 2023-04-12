https://sputnik-georgia.ru/20230412/italyanskaya-duel-v-14-ligi-chempionov---milan-i-napoli-sygrayut-na-san-siro-276655033.html

Итальянская дуэль в 1/4 Лиги чемпионов – "Милан" и "Наполи" сыграют на "Сан Сиро"

Итальянская дуэль в 1/4 Лиги чемпионов – "Милан" и "Наполи" сыграют на "Сан Сиро"

Матч между "Миланом" и "Наполи" можно назвать историческим 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T12:20+0400

2023-04-12T12:20+0400

2023-04-12T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Итальянский "Наполи", который благодаря переходу в клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия стал самой любимой в Грузии иностранной командой, в среду вечером сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Миланом". Предстоящий матч на легендарном "Сан Сиро" можно назвать историческим для обеих команд: “Милан” в четвертьфинале впервые за 11 лет, а “Наполи” – впервые в истории клуба. На сегодня способность "Наполи" добыть первое за 33 года скудетто уже не ставится под сомнение – неаполитанцы лидируют в таблице и оторвались от "Лацио" на 16 очков. Победа со счетом 2:1 над "Лечче" в последнем туре лишь упрочила преимущество подопечных Лучано Спаллетти. "Он большой талант, его все любят" – лучший бомбардир чемпионата Италии о Кварацхелия>>В Лиге чемпионов в 1/8 финала "Наполи" уверенно обыграл "Айнтрахт", в сумме обоих матчей со счетом 5:0, а вот "Милан" в непростом противостоянии прошел английский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0). "Милан" в чемпионате Италии идет на четвертой строчке и потерял надежду завоевать трофей. Зато последняя встреча с "Наполи" завершилась для действующего чемпиона разгромом неаполитанцев (4:0). Это самое крупное поражение "Наполи" в текущем сезоне. К предстоящей встрече "Наполи" подошел с серьезными, если не роковыми потерями. Уже официально объявлено, что нигерийский нападающий Виктор Осимхен и аргентинец Джованни Симеоне не смогут помочь клубу из-за травм. Как пишут итальянские СМИ, центральным форвардом на игру с "Миланом" Спаллетти выставит Джакомо Распадори, хотя не исключено, что на новой позиции попробуют Хвичу Кварацхелия. Игра начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Судить игру будет румынский арбитр Иштван Ковач. Игра примечательна тем, что за "Милан" с 2001 по 2010 год выступал другой именитый грузинский футболист – действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе. В составе "Милана" он выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.Известно, что Каладзе симпатизирует Кварацхелия, и вот интересно, за кого сегодня будет болеть столичный мэр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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