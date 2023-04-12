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Поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси: назначен еще один рейс по случаю Пасхи

Поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси: назначен еще один рейс по случаю Пасхи

На пасхальные праздники многие жители Тбилиси уезжают в регионы 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила еще один дополнительный рейс по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси по случаю предстоящего праздника Пасхи.Дополнительный рейс в направлении курортного города Батуми будет выполнен 17 апреля. Из Тбилиси поезд отправится в 06:30 и прибудет в Батуми в 11:42. Из Батуми поезд отправится в 14:30 и прибудет в Тбилиси в 19:39. В начале апреля также по случаю Пасхи "Грузинская железная дорога" объявила о назначении дополнительных рейсов в направлении городов Батуми и Поти. Дополнительные внутренние авиарейсы назначили в Грузии на Пасху – расписание>>Дополнительные рейсы в направлении Батуми назначены с 14 по 18 апреля включительно. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 00:35 и прибывать в Батуми в 05:47. Из Батуми поезд будет отправляться в 00:45, а прибывать в Тбилиси в 05:50. В направлении Поти дополнительные рейсы назначены с 13 по 18 апреля включительно. Из Тбилиси поезд будет отходить 08:45, а прибывать в Поти в 14:10. Из Поти поезд будет отправляться в 16:25 и прибывать в Тбилиси в 21:50. Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни. Приобрести билеты на поезд можно с помощью специальных сайтов, аппаратов быстрого зачисления и в кассах ж/д вокзалов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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