https://sputnik-georgia.ru/20230412/sdaval-na-prava-i-vrezalsya-v-ekzamenatora---chto-proizoshlo-v-gori-276654840.html

Сдавал на права и сбил экзаменатора – инцидент на востоке Грузии

Сдавал на права и сбил экзаменатора – инцидент на востоке Грузии

Водительское удостоверение для управления мотоциклом в Грузии можно получить с 16 лет 12.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Молодой мужчина, который сдавал экзамен для получения водительского удостоверения в городе Гори (регион Шида Картли), врезался в экзаменатора, сообщает телекомпания "Рустави 2". Мужчина пытался получить права для управления мотоциклом. По данным СМИ, министерство внутренних дел начало расследование инцидента.Информация о состоянии здоровья экзаменатора не сообщается.Для того, чтобы управлять мотоциклом, в Грузии необходимо получить права категории В1. Под эту категорию попадают мотоцикл и квадроцикл. Водительское удостоверение этой категории можно получить с 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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