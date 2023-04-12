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Сдавал на права и сбил экзаменатора – инцидент на востоке Грузии
Сдавал на права и сбил экзаменатора – инцидент на востоке Грузии
Водительское удостоверение для управления мотоциклом в Грузии можно получить с 16 лет 12.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Молодой мужчина, который сдавал экзамен для получения водительского удостоверения в городе Гори (регион Шида Картли), врезался в экзаменатора, сообщает телекомпания "Рустави 2". Мужчина пытался получить права для управления мотоциклом. По данным СМИ, министерство внутренних дел начало расследование инцидента.Информация о состоянии здоровья экзаменатора не сообщается.Для того, чтобы управлять мотоциклом, в Грузии необходимо получить права категории В1. Под эту категорию попадают мотоцикл и квадроцикл. Водительское удостоверение этой категории можно получить с 16 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, гори
грузия, новости, происшествия, гори

Сдавал на права и сбил экзаменатора – инцидент на востоке Грузии

11:40 12.04.2023 (обновлено: 12:16 12.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerВодительские права
Водительские права - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Водительское удостоверение для управления мотоциклом в Грузии можно получить с 16 лет
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Молодой мужчина, который сдавал экзамен для получения водительского удостоверения в городе Гори (регион Шида Картли), врезался в экзаменатора, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Мужчина пытался получить права для управления мотоциклом. По данным СМИ, министерство внутренних дел начало расследование инцидента.
Информация о состоянии здоровья экзаменатора не сообщается.
Для того, чтобы управлять мотоциклом, в Грузии необходимо получить права категории В1. Под эту категорию попадают мотоцикл и квадроцикл. Водительское удостоверение этой категории можно получить с 16 лет.
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