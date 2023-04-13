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Нападение на полицейских на юге Грузии – МВД сообщило о задержании подозреваемых

Нападение на полицейских на юге Грузии – МВД сообщило о задержании подозреваемых

Жители села помогли правонарушителям скрыться с места происшествия, но их удалось задержать по горячим следам 13.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-13T12:28+0400

2023-04-13T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали трех человек по обвинению в нападении на полицейских в одном из сел Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщили в пресс-службе ведомства. По информации МВД, двум задержанным по 20 лет, одному – 21 год. Совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. Следствие установило, что 12 апреля один из задержанных, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, создал аварийную ситуацию на дороге Марнеули-Садахло, после чего патрульные призвали его остановить автомобиль. Закидали полицейских камнями и повредили патрульную машину – что произошло в Марнеули?>>Водитель не подчинился призыву правоохранителей и продолжил свой путь в направлении одного из сел Марнеульского района. По дороге водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле вместе с водителем, словесно и физически оскорбили полицейских, а также повредили патрульную машину. На месте происшествия собрались местные жители, которые помешали сотрудникам полиции задержать участников инцидента. Им удалось скрыться. В результате оперативно-розыскных и следственных действий водитель и двое его пассажиров вскоре были задержаны полицией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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