https://sputnik-georgia.ru/20230418/v-tbilisi-proydet-priklyuchencheskiy-zabeg-dlya-professionalov-i-lyubiteley-276818320.html

В Тбилиси пройдет приключенческий забег для профессионалов и любителей

В Тбилиси пройдет приключенческий забег для профессионалов и любителей

Забег традиционно состоится на маркированных мэрией Тбилиси дорожках 18.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-18T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет 23 апреля, говорится в сообщении организаторов. Баллы ITRA начисляют за финиш на сертифицированной гонке. При этом важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени. Забег традиционно пройдет на маркированных мэрией Тбилиси дорожках. Организаторы предлагают три вида забега, учитывая уровень подготовки: Забег пройдет при поддержке мэрии Тбилиси и организации Федерации горного бега Грузии в партнерстве с TRAILLAB. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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