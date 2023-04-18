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В Тбилиси пройдет приключенческий забег для профессионалов и любителей
В Тбилиси пройдет приключенческий забег для профессионалов и любителей
Забег традиционно состоится на маркированных мэрией Тбилиси дорожках 18.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-18T14:19+0400
2023-04-18T14:19+0400
2023-04-18T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет 23 апреля, говорится в сообщении организаторов. Баллы ITRA начисляют за финиш на сертифицированной гонке. При этом важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени. Забег традиционно пройдет на маркированных мэрией Тбилиси дорожках. Организаторы предлагают три вида забега, учитывая уровень подготовки: Забег пройдет при поддержке мэрии Тбилиси и организации Федерации горного бега Грузии в партнерстве с TRAILLAB. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, новости, спорт
тбилиси, грузия, новости, спорт
В Тбилиси пройдет приключенческий забег для профессионалов и любителей
Забег традиционно состоится на маркированных мэрией Тбилиси дорожках
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет 23 апреля, говорится в сообщении организаторов.
Тбилисский приключенческий забег сертифицирован Международной ассоциацией трейлраннинга (International Trail Running Association). Это означает, что все финишировавшие на полной дистанции получат баллы ITRA.
Баллы ITRA начисляют за финиш на сертифицированной гонке. При этом важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени.
Забег традиционно пройдет на маркированных мэрией Тбилиси дорожках. Организаторы предлагают три вида забега, учитывая уровень подготовки:
Забег пройдет при поддержке мэрии Тбилиси и организации Федерации горного бега Грузии в партнерстве с TRAILLAB.