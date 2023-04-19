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https://sputnik-georgia.ru/20230419/kakoy-gruzinskiy-telekanal-vy-smotrite-chasche-vsego-276883197.html
Какой грузинский телеканал вы смотрите чаще всего?
Какой грузинский телеканал вы смотрите чаще всего?
19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T20:20+0400
2023-04-19T20:20+0400
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опросы

Какой грузинский телеканал вы смотрите чаще всего?

20:20 19.04.2023
© Pixabay / Alehandra13Слежка через телевизор: будь осторожен
Слежка через телевизор: будь осторожен - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2023
© Pixabay / Alehandra13
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