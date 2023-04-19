https://sputnik-georgia.ru/20230419/novuyu-skhemu-dvizheniya-transporta-vvodyat-v-tbilisi-iz-za-remonta-prospekta-tsereteli--276864858.html

Новую схему движения транспорта вводят в Тбилиси из-за ремонта проспекта Церетели

Новую схему движения транспорта вводят в Тбилиси из-за ремонта проспекта Церетели

Мэрия города будет информировать жителей о других изменениях в передвижении транспорта 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T15:16+0400

2023-04-19T15:16+0400

2023-04-19T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Мэрия столицы в связи с ремонтом проспекта Церетели в Дидубийском районе Тбилиси с 23:00 19 апреля вносит изменения в привычную схему движения транспорта, сообщает пресс-служба муниципалитета. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 28,4 миллиона лари (около 11 миллионов долларов). В частности, на проспекте Церетели во время ремонтных работ попеременно будет ограничено движение по обеим сторонам проезжей части – с улицы Георгия Цабадзе до моста имени Шоты Шаликашвили включительно. Движение останется двусторонним, но для каждого направления будет выделена только одна полоса движения. Периодически будет ограничиваться автомобильное движение с улиц Сагурамо, Арчила Курдиани, Батумской, Арчила Кереселидзе, Сулико Корошинадзе и Цхалтубской в направлении проспекта Церетели и в обратном направлении. Автомобили смогут двигаться с улиц Сагурамо, Арчила Курдиани и Батумской через улицу Владимира Маяковского к улице Георгия Цабадзе. Также с улицы Давида Кипиани через улицу Вахушти Багратиони в сторону проспекта Акакия Церетели. С улицы Арчила Кереселидзе в направлении проспекта Церетели автомобили смогут двигаться по улице Рождена Гвенетадзе или по улицам Рафаэля Агладзе и Алекси Гоголаури. С улицы Сулико Корошинадзе автомобили будут двигаться через улицу Гоголаури. С улицы Цхалтубской в направлении проспекта Церетели автомобили будут двигаться по улице Агладзе, а также по улицам Мирцхулава и Самтредия. Кроме того, при необходимости периодически в ночные часы (с 00:00 до 07:00) будет ограничиваться движение как для автомобилей, следующих с проспекта Григола Робакидзе в направлении левой набережной, так и для потока, идущего с левой набережной до проспекта Церетели к автовокзалу Дидубе. Смертельное ДТП в Тбилиси – водитель задержан >>Во время действия ограничений автомобили смогут двигаться по альтернативной дороге, с левой набережной через улицу Самтредия и проспект Церетели в направлении моста Шоты Шаликашвили и проспекта Григола Робакидзе. При этом поток, идущий с проспекта Григола Робакидзе к левой набережной, сможет двигаться по проспекту Акакия Церетели и улице Самтредия. Движение автомобилей останется без изменений с улицы Георгия Цабадзе в направлении проспекта Акакия Церетели и левой набережной. Мэрия города будет информировать жителей о других изменениях в передвижении транспорта, которые будут вводиться поэтапно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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