https://sputnik-georgia.ru/20230419/obvinyaemomu-v-samom-gromkom-napadenii-na-bank-gruzii-provedut-psikhiatricheskuyu-ekspertizu-276867309.html

Обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" проверит психиатр

Обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" проверит психиатр

Подсудимый уже переведен в психиатрический департамент Бюро судебной экспертизы им. Самхараули 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T14:57+0400

2023-04-19T14:57+0400

2023-04-19T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Судебный процесс над обвиняемым в ограблении филиала "Банка Грузии" в Зугдиди Бадри Эсебуа перенесен в связи с прохождением подсудимым психиатрической экспертизы, сообщает телеканала "ТВ Пирвели".Эсебуа задержали 8 февраля 2023 года в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. Адвокат Эсебуа Иосиф Джанашия сообщил, что суд получил письмо из тюрьмы по поводу перевода его подзащитного в психиатрический департамент Бюро судебной экспертизы им. Самхараули. По словам адвоката, хотя Эсебуа был против проведения этой экспертизы, он не оказывал сопротивление при переводе.По словам адвоката Эсебуа Иосифа Джанашия, на проведение обследования понадобится от 10 до 15 дней. Судебные заседания по делу Бадри Эсебуа продолжатся по окончании экспертизы, отметил он.Ограбление "Банка Грузии" – Бадри Эсебуа получил первый приговор>>Ранее Зугдидский районный суд приговорил Бадри Эсебуа к четырем годам лишения свободы по части незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Речь идет об эпизоде обвинения, которое касается оружия, обнаруженного у Эсебуа при задержании. По этому эпизоду Эсебуа свою вину признал.На рассмотрении в суде остается главное дело о самом ограблении банка.Эсебуа по этому делу обвиняется по четырем статьям УК Грузии: "Принуждение", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов", "Совершение террористического акта" и "Захват заложников с целью терроризма".В этом эпизоде Эсебуа не признает своей вины. Между тем прокуратура представила решающее доказательство – результат одорологической экспертизы, опровергающий заявление адвокатов Эсебуа о том, что у стороны обвинения нет доказательств, что под маской грабителя "Банка Грузии" скрывался именно их подзащитный. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: как это было – фото>>Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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