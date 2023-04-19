https://sputnik-georgia.ru/20230419/opyat-dozhdi--sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-276871511.html

Опять дожди – синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Опять дожди – синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Метеорологи прогнозируют на море 2-3-балльный шторм 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T16:17+0400

2023-04-19T16:17+0400

2023-04-19T16:17+0400

национальное агентство окружающей среды

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непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Дождь с грозой, град, ветер, местами снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды на большей части территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. С конца дня 20 апреля до 21 апреля включительно в Грузии ожидается ухудшение погоды. На большей части территории страны ожидается дождь с грозой, в отдельных высокогорных регионах – снег, в некоторых местах ожидается град. Синоптики также прогнозируют сильный ветер западного направления, на море 2-3-балльный шторм. Отмечается, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться оползни, а в высокогорье – лавины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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национальное агентство окружающей среды, погода, грузия, новости, непогода в грузии