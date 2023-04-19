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Опять дожди – синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Опять дожди – синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Метеорологи прогнозируют на море 2-3-балльный шторм 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T16:17+0400
2023-04-19T16:17+0400
2023-04-19T16:17+0400
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Дождь с грозой, град, ветер, местами снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды на большей части территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. С конца дня 20 апреля до 21 апреля включительно в Грузии ожидается ухудшение погоды. На большей части территории страны ожидается дождь с грозой, в отдельных высокогорных регионах – снег, в некоторых местах ожидается град. Синоптики также прогнозируют сильный ветер западного направления, на море 2-3-балльный шторм. Отмечается, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться оползни, а в высокогорье – лавины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
национальное агентство окружающей среды, погода, грузия, новости, непогода в грузии
национальное агентство окружающей среды, погода, грузия, новости, непогода в грузии
Опять дожди – синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Метеорологи прогнозируют на море 2-3-балльный шторм
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Дождь с грозой, град, ветер, местами снег – синоптики прогнозируют ухудшение погоды на большей части территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
С конца дня 20 апреля до 21 апреля включительно в Грузии ожидается ухудшение погоды. На большей части территории страны ожидается дождь с грозой, в отдельных высокогорных регионах – снег, в некоторых местах ожидается град.
Синоптики также прогнозируют сильный ветер западного направления, на море 2-3-балльный шторм.
Отмечается, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться оползни, а в высокогорье – лавины.