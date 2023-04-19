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Строго по факту с Онуфриенко: удар ВСУ по храму в Донецке и откровения Илона Маска
Строго по факту с Онуфриенко: удар ВСУ по храму в Донецке и откровения Илона Маска
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" 19.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-19T12:03+0400
2023-04-19T12:03+0400
2023-04-19T12:03+0400
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Почему соседи Украины прекращают покупать у Киева зерно? Какие сигналы противникам России должна послать внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России? Стоит ли Илону Маску готовиться к аресту вслед за Трампом? Обо всем этом, а также об ударах ВСУ по храмам в пасхальную ночь, борьбе Запада с российским ураном и будущих западных санкциях мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко.
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мультимедиа, видео, украина, киев, илон маск, в мире, видео
мультимедиа, видео, украина, киев, илон маск, в мире, видео
Строго по факту с Онуфриенко: удар ВСУ по храму в Донецке и откровения Илона Маска
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту"
Почему соседи Украины прекращают покупать у Киева зерно? Какие сигналы противникам России должна послать внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России? Стоит ли Илону Маску готовиться к аресту вслед за Трампом?
Обо всем этом, а также об ударах ВСУ по храмам в пасхальную ночь, борьбе Запада с российским ураном и будущих западных санкциях мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко.