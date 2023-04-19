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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T07:01+0400

2023-04-19T07:01+0400

2023-04-19T07:36+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,42% и составила 90,32 доллара с доходностью 6,33%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании "Банка Грузии" закрылись по цене 100,05 пункта с доходностью 5,73%, за неделю цена понизилась на 0,02%.Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,97 пункта с доходностью 8,52%, за неделю цена понизилась на 0,14%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,02% и составила 85,83 пункта, доходность составила 7,35%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 0,36% и составила 27,85 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 533 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 27,45-28,25 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,3% и составила 7,77 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 267 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,25-7,94 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 2,42% и составила 22,2 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 240 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,9-22,8 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации