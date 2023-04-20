https://sputnik-georgia.ru/20230420/ischenko-o-buduschem-rossiyskogo-flota-skrytykh-tselyakh-kontrnastupleniya-vsu-i-ukraine-posle-svo-276903333.html

Ищенко о будущем российского флота, скрытых целях контрнаступления ВСУ и Украине после СВО

Ищенко о будущем российского флота, скрытых целях контрнаступления ВСУ и Украине после СВО

Украинское контрнаступление может быть лишь отвлекающим маневром, который должен будет на некоторое время отвлечь Россию от планов Запада в Молдове 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T10:36+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Что США хотят сделать с Приднестровьем руками Румынии и Украины? Может ли Япония напасть на российские Курилы и что в таком случае ждет эту страну? Что будет с Украиной после завершения СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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