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Ищенко о будущем российского флота, скрытых целях контрнаступления ВСУ и Украине после СВО
Ищенко о будущем российского флота, скрытых целях контрнаступления ВСУ и Украине после СВО
Украинское контрнаступление может быть лишь отвлекающим маневром, который должен будет на некоторое время отвлечь Россию от планов Запада в Молдове 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T10:36+0400
2023-04-20T10:36+0400
2023-04-20T10:36+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Что США хотят сделать с Приднестровьем руками Румынии и Украины? Может ли Япония напасть на российские Курилы и что в таком случае ждет эту страну? Что будет с Украиной после завершения СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, россия, политика, украина, молдова, сша, видео
мультимедиа, видео, россия, политика, украина, молдова, сша, видео
Ищенко о будущем российского флота, скрытых целях контрнаступления ВСУ и Украине после СВО
Украинское контрнаступление может быть лишь отвлекающим маневром, который должен будет на некоторое время отвлечь Россию от планов Запада в Молдове
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Что США хотят сделать с Приднестровьем руками Румынии и Украины? Может ли Япония напасть на российские Курилы и что в таком случае ждет эту страну? Что будет с Украиной после завершения СВО?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.