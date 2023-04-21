https://sputnik-georgia.ru/20230421/ekspert-o-situatsii-v-artemovske-rossiyskikh-syurprizakh-dlya-vsu-i-samykh-goryachikh-tochkakh-svo-276933652.html

Эксперт о ситуации в Артемовске, российских "сюрпризах" для ВСУ и самых горячих точках СВО

Эксперт о ситуации в Артемовске, российских "сюрпризах" для ВСУ и самых горячих точках СВО

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о ситуации в Артемовске 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T14:44+0400

2023-04-21T14:44+0400

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Военный эксперт оценил вероятность анонсированного украинского контрнаступления. А также, объяснил, почему нельзя слепо доверять слитым в сеть так называемым "секретным" документам Пентагона. Подробнее смотрите в нашем видео.

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