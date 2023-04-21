https://sputnik-georgia.ru/20230421/ekspert-o-situatsii-v-artemovske-rossiyskikh-syurprizakh-dlya-vsu-i-samykh-goryachikh-tochkakh-svo-276933652.html
Эксперт о ситуации в Артемовске, российских "сюрпризах" для ВСУ и самых горячих точках СВО
Эксперт о ситуации в Артемовске, российских "сюрпризах" для ВСУ и самых горячих точках СВО
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о ситуации в Артемовске 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T14:44+0400
2023-04-21T14:44+0400
2023-04-21T14:44+0400
мультимедиа
видео
sputnik
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/15/276933482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_765262509d406aa1c5555607ac51e90e.jpg
Военный эксперт оценил вероятность анонсированного украинского контрнаступления. А также, объяснил, почему нельзя слепо доверять слитым в сеть так называемым "секретным" документам Пентагона. Подробнее смотрите в нашем видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/15/276933482_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_deafdde8c1c5a03079a8a5541d0fd096.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, sputnik, пентагон, видео
мультимедиа, видео, sputnik, пентагон, видео
Эксперт о ситуации в Артемовске, российских "сюрпризах" для ВСУ и самых горячих точках СВО
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о ситуации в Артемовске
Военный эксперт оценил вероятность анонсированного украинского контрнаступления. А также, объяснил, почему нельзя слепо доверять слитым в сеть так называемым "секретным" документам Пентагона.
Подробнее смотрите в нашем видео.