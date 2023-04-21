https://sputnik-georgia.ru/20230421/v-kakom-sluchae-minzdrav-gruzii-zakupit-preparat-ot-redkogo-zabolevaniya---otvet-ministra-276936899.html

В каком случае Минздрав Грузии закупит препарат от редкого заболевания – ответ министра

В каком случае Минздрав Грузии закупит препарат от редкого заболевания – ответ министра

Ахондроплазия – врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T10:31+0400

2023-04-21T10:31+0400

2023-04-21T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии закупит препарат от редкого заболевания ахондроплазии в том случае, если к сентябрю несколько стран ЕС профинансируют первый и единственный препарат, созданный для лечения этого заболевания, для своих граждан, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.Координационный совет по редким заболеваниям в начале апреля не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии "Воксзого". До принятия решения и после родители детей с ахондроплазией проводили акции протеста, требуя встречи с министром, она состоялась 20 апреля."Мы даем безусловную гарантию, что если, по данным на сентябрь, несколько стран-членов ЕС возьмут на себя ответственность и из госбюджета профинансируют недавно созданный препарат для лечения ахондроплазии, то Грузия будет одной из первых стран в мире, которая разделит эту ответственность и начнет нужные процедуры для закупки лекарства", – заявил Азарашвили. Министр отметил, что ведомство готово профинансировать детям с ахондроплазией диагностику и лечение других сопутствующих заболеваний как в Грузии, та и за рубежом.Препарат от редкого заболевания не будет профинансирован государством – Минздрав Грузии>>На встрече было отмечено, что из-за отсутствия необходимого количества информации, развитые страны мира с осторожностью относятся к данному вопросу, чтобы максимально защитить безопасность пациента.На данный момент не одна страна мира не финансирует данный препарат из госбюджета. Ранее координационный совет рассмотрел опыт разных стран и изучил данный препарат. Для этого представили совета связались со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), европейскими организациями по защите прав пациентов, где проходили дискуссии на эту тему. После этого и было принято решение не выдавать положительную рекомендацию Минздраву. Совет считает, что медикамент экспериментальный, вызывает различные побочные эффекты. Рассмотрение финансирования этого препарата приостановили Германия, Великобритания и другие страны из-за его побочных действий. Стоимость годичной дозы на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысячи долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 сантиметра в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях. Ахондроплазия – это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация. Часть плодов гибнет внутриутробно. При рождении нарушения заметны с первых дней жизни: головка младенца увеличена, конечности укорочены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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