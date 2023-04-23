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Профсоюзы Франции грозят оставить без света Каннский фестиваль и "Ролан Гаррос"

Профсоюзы Франции грозят оставить без света Каннский фестиваль и "Ролан Гаррос"

Из-за пенсионной реформы Макрона профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию 23.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-23T09:36+0400

2023-04-23T09:36+0400

2023-04-23T09:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции "Всеобщая конфедерация труда" пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир "Ролан Гаррос", сообщает РИА Новости.Ранее французские профсоюзы отказались от встречи с Макроном и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.Как сообщила французский экономист, специализирующийся на вопросах энергетики, Анна Крети, у профсоюза действительно есть "технические средства", чтобы отключить свет во время проведения Каннского фестиваля.Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу 16-27 мая. Гонка "Формулы-1" Гран-при Монако и теннисный турнир "Ролан-Гаррос" стартуют 28 мая.Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, по данным одного из исследований только 26% французов одобряют главу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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