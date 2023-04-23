https://sputnik-georgia.ru/20230423/profsoyuzy-frantsii-grozyat-ostavit-bez-sveta-kannskiy-festival-i-rolan-garros-276977279.html
Профсоюзы Франции грозят оставить без света Каннский фестиваль и "Ролан Гаррос"
Профсоюзы Франции грозят оставить без света Каннский фестиваль и "Ролан Гаррос"
Из-за пенсионной реформы Макрона профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию 23.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-23T09:36+0400
2023-04-23T09:36+0400
2023-04-23T09:58+0400
в мире
новости
общество
франция
эммануэль макрон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251966980_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_9e95d7491fa6a740b49c46646a760735.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции "Всеобщая конфедерация труда" пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир "Ролан Гаррос", сообщает РИА Новости.Ранее французские профсоюзы отказались от встречи с Макроном и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.Как сообщила французский экономист, специализирующийся на вопросах энергетики, Анна Крети, у профсоюза действительно есть "технические средства", чтобы отключить свет во время проведения Каннского фестиваля.Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу 16-27 мая. Гонка "Формулы-1" Гран-при Монако и теннисный турнир "Ролан-Гаррос" стартуют 28 мая.Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, по данным одного из исследований только 26% французов одобряют главу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251966980_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_992e623228a3e72ed015c1b7dd6843e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, франция, эммануэль макрон, политика
в мире, новости, общество, франция, эммануэль макрон, политика
Профсоюзы Франции грозят оставить без света Каннский фестиваль и "Ролан Гаррос"
09:36 23.04.2023 (обновлено: 09:58 23.04.2023)
Из-за пенсионной реформы Макрона профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию
ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik.
Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции "Всеобщая конфедерация труда" пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир "Ролан Гаррос", сообщает РИА Новости
.
Ранее французские профсоюзы отказались от встречи с Макроном и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
"Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!.. В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", – говорится в заявлении профсоюза.
Как сообщила французский экономист, специализирующийся на вопросах энергетики, Анна Крети, у профсоюза действительно есть "технические средства", чтобы отключить свет во время проведения Каннского фестиваля.
Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу 16-27 мая. Гонка "Формулы-1" Гран-при Монако и теннисный турнир "Ролан-Гаррос" стартуют 28 мая.
Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, по данным одного из исследований только 26% французов одобряют главу государства.