https://sputnik-georgia.ru/20230424/severnoe-siyanie-nablyudalos-v-moskovskom-regione-276998272.html
Северное сияние наблюдалось в Московском регионе
Северное сияние наблюдалось в Московском регионе
На Земле началась магнитная буря, из-за чего в столичном регионе России наблюдается северное сияние 24.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-24T10:02+0400
2023-04-24T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Землю накрыла настолько мощная магнитная буря, что северное сияние добралось до Москвы.Ранее в телеграм-каналах появились фото и видео ярких зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе. Сообщалось, что это северное сияние. Как сообщает Институт прикладной геофизики, сильная магнитная буря стала причиной северного сияния, которое видели в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде и даже Рязани. Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4 (по шкале, где G5 – экстремально сильно, а G1 – слабо). Уровень G3 предполагает, что на Земле могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны "закипания" масляных трансформаторов. Для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации. При уровне G4 могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. При уровне G3 можно увидеть полярное сияние в средних широтах, при G4 – даже в тропиках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, москва, санкт-петербург
в мире, россия, новости, москва, санкт-петербург
Северное сияние наблюдалось в Московском регионе
На Земле началась магнитная буря, из-за чего в столичном регионе России наблюдается северное сияние
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Землю накрыла настолько мощная магнитная буря, что северное сияние добралось до Москвы.
Ранее в телеграм-каналах появились фото и видео ярких зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе. Сообщалось, что это северное сияние.
"На Земле началась магнитная буря, из-за чего в столичном регионе наблюдается северное сияние", – написал Тишковец.
Как сообщает Институт прикладной геофизики, сильная магнитная буря стала причиной северного сияния, которое видели в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде и даже Рязани. Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4 (по шкале, где G5 – экстремально сильно, а G1 – слабо).
Уровень G3 предполагает, что на Земле могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны "закипания" масляных трансформаторов. Для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации.
При уровне G4 могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.
При уровне G3 можно увидеть полярное сияние в средних широтах, при G4 – даже в тропиках.