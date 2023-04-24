https://sputnik-georgia.ru/20230424/severnoe-siyanie-nablyudalos-v-moskovskom-regione-276998272.html

Северное сияние наблюдалось в Московском регионе

Северное сияние наблюдалось в Московском регионе

На Земле началась магнитная буря, из-за чего в столичном регионе России наблюдается северное сияние 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Северное сияние наблюдается в Московском регионе из-за начала магнитной бури, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Землю накрыла настолько мощная магнитная буря, что северное сияние добралось до Москвы.Ранее в телеграм-каналах появились фото и видео ярких зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе. Сообщалось, что это северное сияние. Как сообщает Институт прикладной геофизики, сильная магнитная буря стала причиной северного сияния, которое видели в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде и даже Рязани. Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4 (по шкале, где G5 – экстремально сильно, а G1 – слабо). Уровень G3 предполагает, что на Земле могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны "закипания" масляных трансформаторов. Для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации. При уровне G4 могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. При уровне G3 можно увидеть полярное сияние в средних широтах, при G4 – даже в тропиках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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