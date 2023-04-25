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Грузинский нападающий "Бордо" отличился голом в ворота "Гренобля"
Грузинский нападающий "Бордо" отличился голом в ворота "Гренобля"
Благодаря победе команда "Бордо" вернула себе второе место в Лиге 2 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T10:42+0400
2023-04-25T10:42+0400
2023-04-25T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и французского "Бордо" Зурико Давиташвили отличился эффектным голом в матче 32 тура Лиги 2 против "Гренобля". В первом тайме в составе "Бордо" забил нигерийский нападающий Джош Маджа – 1:0. После перерыва хозяева по-прежнему владели большим преимуществом. Стараниями 22-летнего Зурико Давиташвили "Бордо" удалось увеличить разницу на 57 минуте. Грузинский нападающий получил мяч в глубине поля, обошел защитника и сумел забить гол, стоя лицом к вратарю – 2:0. На 64 минуте Джош Маджа оформил дубль, и "Бордо" убедительно выиграл – 3:0. Давиташвили провел на поле оба тайма. После 32 тура команда Давиташвили набрала 59 очков, обогнала "Мец" Георгия Микаутадзе (58 очков) и вернула себе второе место в Лиге 2. Грузинский нападающий забил третий гол в 25 сыгранных в текущем сезоне матчах. Это первый гол Зурико с 20 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости
Грузинский нападающий "Бордо" отличился голом в ворота "Гренобля"
Благодаря победе команда "Бордо" вернула себе второе место в Лиге 2
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и французского "Бордо" Зурико Давиташвили отличился эффектным голом в матче 32 тура Лиги 2 против "Гренобля".
В первом тайме в составе "Бордо" забил нигерийский нападающий Джош Маджа – 1:0. После перерыва хозяева по-прежнему владели большим преимуществом. Стараниями 22-летнего Зурико Давиташвили "Бордо" удалось увеличить разницу на 57 минуте.
Грузинский нападающий получил мяч в глубине поля, обошел защитника и сумел забить гол, стоя лицом к вратарю – 2:0. На 64 минуте Джош Маджа оформил дубль, и "Бордо" убедительно выиграл – 3:0. Давиташвили провел на поле оба тайма.
После 32 тура команда Давиташвили набрала 59 очков, обогнала "Мец" Георгия Микаутадзе (58 очков) и вернула себе второе место в Лиге 2.
Грузинский нападающий забил третий гол в 25 сыгранных в текущем сезоне матчах. Это первый гол Зурико с 20 декабря.