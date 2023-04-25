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Политолог Мендкович: Зачем Украина распродает свои заводы за бесценок? – видео
Политолог Мендкович: Зачем Украина распродает свои заводы за бесценок? – видео
Украинские элиты хотят быстрее распродать как можно больше государственной собственности и заработать перед тем, как они лишатся власти 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T13:42+0400
2023-04-25T13:42+0400
2023-04-25T14:14+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович. Кто купит отдаваемые за бесценок украинские предприятия и земли? Почему Польша предложила запретить импорт продуктов питания из Украины? Что останется от Украины после завершения СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, экономика, украина, польша, видео
мультимедиа, видео, экономика, украина, польша, видео
Политолог Мендкович: Зачем Украина распродает свои заводы за бесценок? – видео
13:42 25.04.2023 (обновлено: 14:14 25.04.2023)
Украинские элиты хотят быстрее распродать как можно больше государственной собственности и заработать перед тем, как они лишатся власти
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович.
Кто купит отдаваемые за бесценок украинские предприятия и земли? Почему Польша предложила запретить импорт продуктов питания из Украины? Что останется от Украины после завершения СВО?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.