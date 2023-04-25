https://sputnik-georgia.ru/20230425/politolog-mendkovich-zachem-ukraina-rasprodaet-svoi-zavody-za-bestsenok---video-277041565.html

Политолог Мендкович: Зачем Украина распродает свои заводы за бесценок? – видео

Политолог Мендкович: Зачем Украина распродает свои заводы за бесценок? – видео

Украинские элиты хотят быстрее распродать как можно больше государственной собственности и заработать перед тем, как они лишатся власти 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T13:42+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович. Кто купит отдаваемые за бесценок украинские предприятия и земли? Почему Польша предложила запретить импорт продуктов питания из Украины? Что останется от Украины после завершения СВО? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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