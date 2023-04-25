https://sputnik-georgia.ru/20230425/politolog-mukhin-pochemu-polsha-obyavila-voynu-ukrainskomu-prodovolstviyu-277041166.html

Политолог Мухин: почему Польша объявила войну украинскому продовольствию?

Политолог Мухин: почему Польша объявила войну украинскому продовольствию?

Киевский режим вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, при этом Зеленскому не интересно, что будут есть сами украинцы 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T09:31+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Почему европейские страны начали запрещать ввоз украинского зерна, а Польша предложила не импортировать и другие продукты? Кто и зачем выдумал продовольственный кризис? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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