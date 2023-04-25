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Политолог Мухин: почему Польша объявила войну украинскому продовольствию?
Политолог Мухин: почему Польша объявила войну украинскому продовольствию?
Киевский режим вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, при этом Зеленскому не интересно, что будут есть сами украинцы 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T09:31+0400
2023-04-25T09:31+0400
2023-04-25T09:31+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Почему европейские страны начали запрещать ввоз украинского зерна, а Польша предложила не импортировать и другие продукты? Кто и зачем выдумал продовольственный кризис? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, политика, польша, видео
мультимедиа, видео, политика, польша, видео
Политолог Мухин: почему Польша объявила войну украинскому продовольствию?
Киевский режим вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, при этом Зеленскому не интересно, что будут есть сами украинцы
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Почему европейские страны начали запрещать ввоз украинского зерна, а Польша предложила не импортировать и другие продукты? Кто и зачем выдумал продовольственный кризис?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.