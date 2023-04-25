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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T07:01+0400

2023-04-25T07:01+0400

2023-04-25T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,01% и составила 90,32 доллара с доходностью 6,36%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании "Банка Грузии" закрылись по цене 100,07 пункта с доходностью 5,64%, за неделю цена повысилась на 0,02%.Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,7 пункта с доходностью 8,91%, за неделю цена понизилась на 0,28%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,35% и составила 85,52 пункта, доходность составила 7,44%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 1,97% и составила 28,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 440 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 27,6-29,05 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,03% и составила 7,85 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 421 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,77-8,01 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 0,23% и составила 22,25 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 295 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,9-22,75 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации