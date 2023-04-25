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Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Средняя цена в первом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 474 лари 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T09:01+0400

2023-04-25T09:01+0400

2023-04-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апреля — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в первом квартале 2023 в Тбилиси вырос на 10,7%, при этом, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, цены выросли на 0,9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в первом квартале вырос на 25,1%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым прошлого года, выросли на 2,4%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2022 года – на 9,3%.Цены на квартиры в новостройках ТбилисиЦены на новые дома в Тбилиси в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, снизились на 3,5%, а по сравнению с ценами за первый квартал 2022 года выросли на 11,6%.Цены на новые дома в ТбилисиСогласно исследованию "Сакстата", средняя цена в первом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 474 лари, белого – 2 821, а зеленого – 3 284. В первом квартале 2022 года цены были следующими: черный каркас – 2 280 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 664 лари, а зеленый каркас – 3 077 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,5 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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