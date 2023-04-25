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В Службу доходов Грузии не дозвониться – зафиксирован сбой
В Службу доходов Грузии не дозвониться – зафиксирован сбой
Информацию можно получить через RS-Chat или в удаленном режиме на сайте Службы доходов 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T11:52+0400
2023-04-25T11:52+0400
2023-04-25T11:57+0400
грузия
новости
служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Работа информационно-коммуникационного центра Службы доходов министерства финансов Грузии временно приостановлена из-за системного повреждения телефонной сети, сообщили в пресс-службе ведомства. На данном этапе проводятся технические работы для полного восстановления сервиса. Телефонный номер Службы доходов: +995 032 2 299 299.Среди функций Службы доходов предоставление плательщикам налога/платежа информации об их правах и обязанностях; администрирование налогов/платежей, а также соответствующих сборов в пределах компетенции; участие в подготовке правовых актов по вопросам обложения налогами/платежами, в том числе проектов международных договоров и соглашений. В феврале 2023 года Служба доходов Минфина Грузии запустила новый информационный портал Infohub.rs.ge. На Infohub размещена и постоянно обновляется информация и документация, связанная как с налоговыми, так и таможенными вопросами, среди них законодательные акты и международные договоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, служба доходов министерства финансов грузии
В Службу доходов Грузии не дозвониться – зафиксирован сбой
11:52 25.04.2023 (обновлено: 11:57 25.04.2023)
Информацию можно получить через RS-Chat или в удаленном режиме на сайте Службы доходов
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Работа информационно-коммуникационного центра Службы доходов министерства финансов Грузии временно приостановлена из-за системного повреждения телефонной сети, сообщили в пресс-службе ведомства.
На данном этапе проводятся технические работы для полного восстановления сервиса. Телефонный номер Службы доходов: +995 032 2 299 299.
"Сообщаем, что услуги можно получить через RS-Chat или в удаленном режиме, воспользовавшись электронными сервисами, доступными на сайте Службы доходов www.rs.ge. Служба доходов приносит извинения за неудобства", – сказано в сообщении.
Среди функций Службы доходов предоставление плательщикам налога/платежа информации об их правах и обязанностях; администрирование налогов/платежей, а также соответствующих сборов в пределах компетенции; участие в подготовке правовых актов по вопросам обложения налогами/платежами, в том числе проектов международных договоров и соглашений.
В феврале 2023 года Служба доходов Минфина Грузии запустила новый информационный портал Infohub.rs.ge.
На Infohub размещена и постоянно обновляется информация и документация, связанная как с налоговыми, так и таможенными вопросами, среди них законодательные акты и международные договоры.