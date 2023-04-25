https://sputnik-georgia.ru/20230425/v-sluzhbu-dokhodov-gruzii-ne-dozvonitsya---zafiksirovan-sboy-277046982.html

В Службу доходов Грузии не дозвониться – зафиксирован сбой

В Службу доходов Грузии не дозвониться – зафиксирован сбой

Информацию можно получить через RS-Chat или в удаленном режиме на сайте Службы доходов 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T11:52+0400

2023-04-25T11:52+0400

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грузия

новости

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Работа информационно-коммуникационного центра Службы доходов министерства финансов Грузии временно приостановлена из-за системного повреждения телефонной сети, сообщили в пресс-службе ведомства. На данном этапе проводятся технические работы для полного восстановления сервиса. Телефонный номер Службы доходов: +995 032 2 299 299.Среди функций Службы доходов предоставление плательщикам налога/платежа информации об их правах и обязанностях; администрирование налогов/платежей, а также соответствующих сборов в пределах компетенции; участие в подготовке правовых актов по вопросам обложения налогами/платежами, в том числе проектов международных договоров и соглашений. В феврале 2023 года Служба доходов Минфина Грузии запустила новый информационный портал Infohub.rs.ge. На Infohub размещена и постоянно обновляется информация и документация, связанная как с налоговыми, так и таможенными вопросами, среди них законодательные акты и международные договоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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