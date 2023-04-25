https://sputnik-georgia.ru/20230425/vybory-v-ssha-v-2024-godu-k-prezidentskoy-gonke-prisoedinilsya-bayden-277055412.html
Выборы в США в 2024 году: к президентской гонке присоединился Байден
Выборы в США в 2024 году: к президентской гонке присоединился Байден
Если у Байдена это получится, то в начале второго президентского срока ему будет 82 года 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T15:59+0400
2023-04-25T15:59+0400
2023-04-25T15:59+0400
сша
в мире
политика
новости
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276664101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08315fe6983a9589f408be86c70d7ca4.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Действующий глава США решил пойти на второй срок – Джо Байден заявил о том, что вновь выдвигается на пост президента Соединенных Штатов Америки.Если ему это удастся, то в начале второго президентского срока нынешнему хозяину Белого дома будет 82 года. О намерении переизбраться также сообщила вице-президент Камала Харрис."У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что наш момент настал. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим работу", – написал Байден в Twitter.Ранее американские СМИ гадали, точно ли Байден решится на этот шаг и когда о нем оповестит американцев. Среди вариантов было объявление о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью.Что касается поддержки Джо Байдена, недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать его кандидатуру. При этом большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, в случае если обоих выдвинут главные партии. Между тем, большинство участников опроса заявило, что не желает видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа. Грядущие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0c/276664101_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f99aee5248ef76fc0f72908e40e4771d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, в мире, политика, новости, дональд трамп, джо байден
сша, в мире, политика, новости, дональд трамп, джо байден
Выборы в США в 2024 году: к президентской гонке присоединился Байден
Если у Байдена это получится, то в начале второго президентского срока ему будет 82 года
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Действующий глава США решил пойти на второй срок – Джо Байден заявил о том, что вновь выдвигается на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Если ему это удастся, то в начале второго президентского срока нынешнему хозяину Белого дома будет 82 года. О намерении переизбраться также сообщила вице-президент Камала Харрис.
"У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что наш момент настал. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим работу", – написал Байден в Twitter.
Ранее американские СМИ гадали, точно ли Байден решится на этот шаг и когда о нем оповестит американцев. Среди вариантов было объявление о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью.
Что касается поддержки Джо Байдена, недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать его кандидатуру.
При этом большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, в случае если обоих выдвинут главные партии.
Между тем, большинство участников опроса заявило, что не желает видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа. Грядущие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.