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Выборы в США в 2024 году: к президентской гонке присоединился Байден

Выборы в США в 2024 году: к президентской гонке присоединился Байден

Если у Байдена это получится, то в начале второго президентского срока ему будет 82 года 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T15:59+0400

2023-04-25T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Действующий глава США решил пойти на второй срок – Джо Байден заявил о том, что вновь выдвигается на пост президента Соединенных Штатов Америки.Если ему это удастся, то в начале второго президентского срока нынешнему хозяину Белого дома будет 82 года. О намерении переизбраться также сообщила вице-президент Камала Харрис."У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что наш момент настал. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим работу", – написал Байден в Twitter.Ранее американские СМИ гадали, точно ли Байден решится на этот шаг и когда о нем оповестит американцев. Среди вариантов было объявление о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью.Что касается поддержки Джо Байдена, недавние опросы общественного мнения в целом свидетельствуют, что большинство демократов готовы поддержать его кандидатуру. При этом большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа, в случае если обоих выдвинут главные партии. Между тем, большинство участников опроса заявило, что не желает видеть в Белом доме ни Байдена, ни Трампа. Грядущие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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