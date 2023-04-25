https://sputnik-georgia.ru/20230425/zapad-nachal-dogadyvatsya-za-chto-ego-ne-lyubyat-277050181.html

Запад начал догадываться, за что его не любят

Запад начал догадываться, за что его не любят

Одним из промежуточных итогов СВО стала очевидная потеря Вашингтоном своей глобальной власти, считает колумнист РИА Новости 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T14:00+0400

2023-04-25T14:00+0400

2023-04-25T14:00+0400

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Да, Штатам удалось встряхнуть и мобилизовать западных союзников — правда, ценой бесконечных дрязг, споров и расколов, которые еще срезонируют, когда там перестанут цепляться за Украину.Одновременно, однако, Вашингтон оттолкнул от себя десятки других, незападных стран. Они вылетели из орбиты американского влияния и с ускорением пошли кто куда, полностью игнорируя бывшего гегемона. Гегемон посмотрел вокруг и увидел, что остался в одиночестве.Китай, намертво, казалось бы, связанный с США экономическими узами, демонстративно посылает куда подальше госсекретаря Блинкена. Индия, за которой Вашингтон ухаживал десятилетиями, игнорирует все его призывы вписаться за Украину. Африка, где американцы хозяйничали, как у себя дома, развивает экономическое и военное сотрудничество с Россией.Саудовская Аравия, отношения с которой американцы строили полвека, отказывается сокращать добычу нефти и начинает дедолларизацию своего нефтяного экспорта. И даже страны Латинской Америки, которые американцы привыкли считать своим протекторатом, читают Белому дому нотации о недопустимости разжигания конфликтов и уходят дружить с Китаем и Россией.Причем Штаты по-прежнему очень богатая страна. И первая в мире армия никуда не делась, будем честны. И авианосцы на месте. И мистер Блинкен со своими правами геев. Но внезапно все это перестало работать. Отчего же сломалась американская политика в стиле "угнетай и властвуй"?С одной стороны, руководители стран мира посмотрели на театр российско-украинских военных действий и увидели там прежде всего неприкрытую атаку Вашингтона на Россию. А если я следующий на очереди? — подумал каждый из них.С другой стороны, успешное перемалывание Москвой военных ресурсов Запада вселяет надежду. Россия бодро противостоит и военному, и экономическому давлению и продолжает гнуть свою линию. А что, так можно было? — задумались руководители государств во всем свете. Значит, Штаты отнюдь не так всесильны, как пытались казаться? И все их угрозы — это, может быть, просто сплошной треп? Ну тут и начался праздник непослушания.Не прошло и года, как до американцев начало доходить, в какой неблестящей изоляции они оказались. "Пропасть между Западом и остальным миром глубже, чем разное понимание войны (на Украине). Ее причина — серьезная обида (точнее сказать, гнев) на ошибки Запада в руководстве глобализацией, накопившиеся со времен окончания холодной войны", — печалится бывший министр иностранных дел Британии Дэвид Миллибэнд в своей статье в Foreign Affairs.Господин Миллибэнд признает, что этот глобальный бунт грозит снести американский "порядок, основанный на правилах", тем более что "в странах, поддерживающих Россию или относящихся к ней нейтрально, проживает более двух третей всего населения Земли".Что же со всем этим делать? Как сохранить американскую гегемонию? Миллибэнд советует США — это, собственно, главный адресат его статьи — побольше денег вливать в страны Глобального Юга и реформировать ООН (это любимый британский заход насчет переформатирования Совета Безопасности с целью снижения влияния России).Однако у Штатов просто нету столько денег, чтобы взять на содержание развивающиеся страны, даже если бы вся благотворительность не разворовывалась по пути. Вместо этого они могли бы поступиться своим монопольным положением, но это уже святое. Это без боя никто не отдаст. Так что все рассуждения про "экономическую солидарность" — буквально разговоры в пользу бедных.Тем более что "гнев и обида" Глобального Юга лишь отчасти имеют экономическую подоплеку. Англосаксы ведь не просто грабят другие страны, не брезгуя оккупацией и убийством людей. Они еще и с невыносимым лицемерием поучают ограбляемых, как им себя правильно вести, что им говорить и как им думать.Развивающиеся страны сегодня развиваются семимильными шагами. У них и свой средний класс, и свой образованный слой, и умная, информированная молодежь. Этим людям, которые ничем не отличаются от рядового британца или американца, отвратительно прежде всего западное чванство. Впрочем, Миллибэнду этого не объяснить. Вряд ли британский экс-министр понимает, как он выглядит со стороны. Все страны, которые не подписываются под суицидальную англосаксонскую повестку, он называет fence-sitters. Буквально это "сидящие на заборе". В переносном смысле — "сидящие на двух стульях".И в этом оскорбительном стиле разворачивается вся, так сказать, дискуссия в Foreign Affairs. Миллибэнд ругает сидящих на двух стульях, его оппонент, бразильский политолог Матиас Спектор выступает в их защиту: они, мол, не виноваты, они просто пытаются уцелеть в битве сверхдержав.Но, простите, это все — миллиарды людей, это древние страны, возникшие тогда, когда не то что США, даже Англии в помине не было. Там, наверное, могут как-то сами принимать решения, к которым Западу стоило бы смиренно прислушаться.Ан нет, со стороны западных деятелей несутся только оскорбления. Под этот слаженный хор айсберг под названием Запад, отколовшись от всего человечества, все дальше плывет в Великое Ничто.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

оон, политика, аналитика, в мире, вашингтон, украина, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022