https://sputnik-georgia.ru/20230426/gruzinskie-vaterpolisty-poterpeli-ocherednoe-porazhenie-v-lige-chempionov--277071484.html

Грузинские ватерполисты потерпели очередное поражение в Лиге чемпионов

Грузинские ватерполисты потерпели очередное поражение в Лиге чемпионов

Грузинская команда занимает предпоследнее место в группе А Лиги чемпионов по водному поло, впереди еще два матча 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисское "Динамо" во встрече 12 тура группового этапа Лиги чемпионов по водному поло уступило греческому "Волиагамени" со счетом 9:14. Греки активно начали матч и вскоре повели (2:0). "Динамо" удалось выровнять игру и выиграть первую четверть благодаря голам Влаховича, Дзихтиаренкаса и Маграквелидзе (3:2). "Волиагамени" добился решающего преимущества во второй четверти, выиграв со счетом 5:1. В оставшееся время греки контролировали ход игры и в итоге сумели победить (14:9). В групповом этапе Лиги чемпионов тбилисскому "Динамо" осталось два матча, которые они сыграют в гостях – 13 мая против "Олимпиакоса" и 24 мая против "Барселонеты". После 12 туров динамовцы занимают предпоследнее место в группе А с 6 очками. Возглавляет таблицу "Барселонета" (30 очков). На втором месте "Про Реццо" (27 очков)."Динамо" выступает в отборочном этапе крайне неудачно. Из 12 проведенных матчей у тбилисцев только две победы. Одна из них над аутсайдером группы "Васпо Ганновером" (10:8). Предыдущий матч "Динамо" проиграло хорватскому "Ядрану СТ" 5 апреля со счетом 7:12.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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