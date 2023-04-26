https://sputnik-georgia.ru/20230426/naskolko-vyroslo-chislo-legkovykh-avtomobiley-v-gruzii-277067372.html

Насколько выросло число легковых автомобилей в Грузии

Насколько выросло число легковых автомобилей в Грузии

На 31 марта 2023 года число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T07:01+0400

2023-04-26T07:01+0400

2023-04-26T07:36+0400

грузия

новости

общество

автомобили

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0e/251166533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16b8ac372375d83270ed7db7ff0a1446.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, на 31 марта 2023 года число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысяч, тогда как на 1 января 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 5,3% и составило 193,3 тысячи. Реэкспорт автомобилей из Грузии: какие машины перепродает страна >>При этом 93,6% всех легковых автомобилей, ездящих по Грузии, зарегистрированы на физические лица. Компаниям в Грузии принадлежит лишь 41,7 машин, и за первый квартал 2023 года эта цифра выросла на 1,1 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, автомобили, мвд грузии