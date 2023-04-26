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Насколько выросло число легковых автомобилей в Грузии
Насколько выросло число легковых автомобилей в Грузии
На 31 марта 2023 года число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T07:01+0400
2023-04-26T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, на 31 марта 2023 года число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысяч, тогда как на 1 января 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 5,3% и составило 193,3 тысячи. Реэкспорт автомобилей из Грузии: какие машины перепродает страна >>При этом 93,6% всех легковых автомобилей, ездящих по Грузии, зарегистрированы на физические лица. Компаниям в Грузии принадлежит лишь 41,7 машин, и за первый квартал 2023 года эта цифра выросла на 1,1 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, автомобили, мвд грузии
грузия, новости, общество, автомобили, мвд грузии
Насколько выросло число легковых автомобилей в Грузии
07:01 26.04.2023 (обновлено: 07:36 26.04.2023)
На 31 марта 2023 года число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. За первый квартал 2023 года число легковых автомобилей в Грузии выросло на 2,8%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, на 31 марта 2023 года число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысяч, тогда как на 1 января 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей.
Из общего числа автомобилей треть зарегистрирована в Тбилиси. При этом с 1 января по 31 марта 2023 года число автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло на 5,3% и составило 193,3 тысячи.
При этом 93,6% всех легковых автомобилей, ездящих по Грузии, зарегистрированы на физические лица. Компаниям в Грузии принадлежит лишь 41,7 машин, и за первый квартал 2023 года эта цифра выросла на 1,1 тысячи.