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Военный эксперт Литовкин о ситуации в Артемовске и проблемах с боевым духом в ВСУ - видео
Военный эксперт Литовкин о ситуации в Артемовске и проблемах с боевым духом в ВСУ - видео
После того как Россия освободит Артемовск, у российской армии появится возможность выйти к городам, из которых обстреливаются Донецк и другие населенные пункты 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T12:32+0400
2023-04-26T12:32+0400
2023-04-26T12:32+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Что сейчас происходит в Артемовске? Почему боевой дух ВСУ падает с каждым днем, и что будет с украинской армией после потери Артемовска? Почему контрнаступление ВСУ - это самоубийство? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео, россия, в мире
мультимедиа, видео, видео, россия, в мире
Военный эксперт Литовкин о ситуации в Артемовске и проблемах с боевым духом в ВСУ - видео
После того как Россия освободит Артемовск, у российской армии появится возможность выйти к городам, из которых обстреливаются Донецк и другие населенные пункты
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Что сейчас происходит в Артемовске? Почему боевой дух ВСУ падает с каждым днем, и что будет с украинской армией после потери Артемовска? Почему контрнаступление ВСУ - это самоубийство?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.