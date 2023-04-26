https://sputnik-georgia.ru/20230426/voennyy-ekspert-litovkin-o-situatsii-v-artemovske-i-problemakh-s-boevym-dukhom-v-vsu---video-277072289.html

Военный эксперт Литовкин о ситуации в Артемовске и проблемах с боевым духом в ВСУ - видео

Военный эксперт Литовкин о ситуации в Артемовске и проблемах с боевым духом в ВСУ - видео

После того как Россия освободит Артемовск, у российской армии появится возможность выйти к городам, из которых обстреливаются Донецк и другие населенные пункты 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T12:32+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Что сейчас происходит в Артемовске? Почему боевой дух ВСУ падает с каждым днем, и что будет с украинской армией после потери Артемовска? Почему контрнаступление ВСУ - это самоубийство? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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