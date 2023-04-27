https://sputnik-georgia.ru/20230427/kornilov-o-mechtakh-es-ob-izolyatsii-rossii-peresmotre-planov-ssha-i-vyrozhdenii-zapadnoy-elity-277108341.html

Корнилов о мечтах ЕС об изоляции России, пересмотре планов США и вырождении западной элиты

Корнилов о мечтах ЕС об изоляции России, пересмотре планов США и вырождении западной элиты

Европа хочет переманить на свою сторону страны глобального Юга, которые во многом симпатизируют России и Китаю, при этом им нечего предложить, кроме... 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T09:54+0400

2023-04-27T09:54+0400

2023-04-27T09:54+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Владимир Корнилов. Что Европа планирует пообещать Бразилии, Казахстану, Нигерии, Чили и другим странам? Почему Россию невозможно изолировать на мировой арене? Как американцы готовятся к провалу украинского контрнаступления? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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