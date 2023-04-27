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Видеомост Тбилиси-Москва: Феномен "русских денег" в Грузии

Видеомост Тбилиси-Москва: Феномен "русских денег" в Грузии

Видеомост Тбилиси-Москва на тему "Феномен "русских денег" в Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 27 апреля, в 12:00 по... 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T11:00+0400

2023-04-27T11:00+0400

2023-04-27T11:00+0400

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Национальная валюта Грузии стремительно укрепляется, и это произошло не без участия граждан России. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1% – сейчас курс лари по отношению к доллару США установлен в размере 2,5049 GEL/$1. Одним из основных факторов укрепления лари являются транзакции, поступающие из-за рубежа: после начала российско-украинского конфликта денежные переводы выросли в 4-5 раз. Гражданами России открыто до 110 тысяч счетов в грузинских банках, а до 20 тысяч компаний в стране принадлежат гражданам России, 95% из которых – ИП. По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2023 года вырос на 130,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1255,7 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, откуда поступило около 678,5 миллиона долларов – 54% от общего объема денежных переводов. Что касается сферы туризма, то в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, из них около 1,1 миллиона – граждане России. В целом в прошлом году число визитеров из РФ в Грузию выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом. Наибольшую сумму за 2022 год потратили визитеры из России – 896,5 миллиона долларов, что составляет четверть всех доходов от туризма, полученных Грузией. Что будет с грузинской экономикой, если россияне перестанут вкладывать деньги в Грузию? Могут ли граждане России массово покинуть нашу страну? Как внутриполитическая ситуация в Грузии и общественные настроения влияют на комфортное пребывание здесь иностранцев? Какими в ближайшем будущем будут грузино-российские отношения? На эти и другие актуальные вопросы в ходе видеомоста ответит заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПЫЛИН.

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