https://sputnik-georgia.ru/20230429/vremya-rabotaet-protiv-nas--ekspert-ob-otnosheniyakh-gruzii-s-rossiey-277182650.html
Время работает против нас – эксперт об отношениях Грузии с Россией
Время работает против нас – эксперт об отношениях Грузии с Россией
Перспективы российско-грузинских отношений, решение правительства Грузии не вводить санкции против РФ, меры по предотвращению открытия "второго фронта"... 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T19:47+0400
2023-04-29T19:47+0400
2023-04-29T19:47+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
нана девдариани
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Об этом и многом другом политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани рассказала в ходе пресс-конференции на тему "Региональная политика Грузии – успехи и недочеты" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У нас есть категория политиков и политологов, которые утверждают что с Россией нельзя и не нужно говорить...В ситуации, когда мы не контролируем Абхазию и Южную Осетию, Россию вполне устраивает сохранение этого статуса-кво. Это нас не устраивает, причем, время работает против нас", - заявила Девдариани.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2019 году отменила прямое авиасообщение с Грузией. Последнее решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Тбилиси отменил визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, нана девдариани, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, нана девдариани, видео
Время работает против нас – эксперт об отношениях Грузии с Россией
Перспективы российско-грузинских отношений, решение правительства Грузии не вводить санкции против РФ, меры по предотвращению открытия "второго фронта", внешняя политика страны - смотрите в видео, что думает по этому поводу эксперт Нана Девдариани.
Об этом и многом другом политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани рассказала в ходе пресс-конференции на тему "Региональная политика Грузии – успехи и недочеты" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"У нас есть категория политиков и политологов, которые утверждают что с Россией нельзя и не нужно говорить...В ситуации, когда мы не контролируем Абхазию и Южную Осетию, Россию вполне устраивает сохранение этого статуса-кво. Это нас не устраивает, причем, время работает против нас", - заявила Девдариани.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2019 году отменила прямое авиасообщение с Грузией. Последнее решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Тбилиси отменил визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.