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Украинский политик о своей речи в ООН, реальных целях США и новых референдумах на Украине
Украинский политик о своей речи в ООН, реальных целях США и новых референдумах на Украине
Во всех областях Украины, где еще не были проведены референдумы, необходимо дать людям право самим выбрать свое будущее 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T09:37+0400
2023-04-30T09:37+0400
2023-04-30T10:07+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал украинский политик, лидер партии "Держава" Дмитрий Василец. Почему миллионы украинцев фактически проголосовали за Россию, переехав туда? Как и почему Запад и украинские власти хотят избавиться от русскоязычного населения Украины? Имеет ли право Зеленский говорить от лица украинского народа и есть ли у него хоть какая-то власть в стране? Обо всем этом – в нашем видео.
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видео, мультимедиа, политика, украина, сша, оон, видео
видео, мультимедиа, политика, украина, сша, оон, видео
Украинский политик о своей речи в ООН, реальных целях США и новых референдумах на Украине
09:37 30.04.2023 (обновлено: 10:07 30.04.2023)
Во всех областях Украины, где еще не были проведены референдумы, необходимо дать людям право самим выбрать свое будущее
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал украинский политик, лидер партии "Держава" Дмитрий Василец.
Почему миллионы украинцев фактически проголосовали за Россию, переехав туда? Как и почему Запад и украинские власти хотят избавиться от русскоязычного населения Украины? Имеет ли право Зеленский говорить от лица украинского народа и есть ли у него хоть какая-то власть в стране?
Обо всем этом – в нашем видео.