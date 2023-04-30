https://sputnik-georgia.ru/20230430/ukrainskiy-politik-o-svoey-rechi-v-oon-realnykh-tselyakh-ssha-i-novykh-referendumakh-na-ukraine-277138536.html

Украинский политик о своей речи в ООН, реальных целях США и новых референдумах на Украине

Украинский политик о своей речи в ООН, реальных целях США и новых референдумах на Украине

Во всех областях Украины, где еще не были проведены референдумы, необходимо дать людям право самим выбрать свое будущее 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T09:37+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал украинский политик, лидер партии "Держава" Дмитрий Василец. Почему миллионы украинцев фактически проголосовали за Россию, переехав туда? Как и почему Запад и украинские власти хотят избавиться от русскоязычного населения Украины? Имеет ли право Зеленский говорить от лица украинского народа и есть ли у него хоть какая-то власть в стране? Обо всем этом – в нашем видео.

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