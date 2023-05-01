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В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео
В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео
В Тбилиси продолжается процесс сноса частных гаражей и строительство вместо них спортивных и детских площадок, скверов и садов. Смотрите в видео Sputnik... 01.05.2023, Sputnik Грузия
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Не все жители Тбилиси охотно дают согласие на снос своих построек, даже несмотря на то, что некоторые люди вообще не используют гаражи по назначению. Гаражом вполне может оказаться капитальная постройка из кирпича и бетона с крышей. Некоторые тбилисцы сдают такие помещения под магазины или пекарни, а кто-то даже обустраивает там дешевое жилье.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, тбилиси, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии, машины, видео
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В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео

13:32 01.05.2023 (обновлено: 13:42 01.05.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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В Тбилиси продолжается процесс сноса частных гаражей и строительство вместо них спортивных и детских площадок, скверов и садов. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как сносят гаражи во дворах жилых домов в спальном районе Варкетили на окраине города
Не все жители Тбилиси охотно дают согласие на снос своих построек, даже несмотря на то, что некоторые люди вообще не используют гаражи по назначению. Гаражом вполне может оказаться капитальная постройка из кирпича и бетона с крышей. Некоторые тбилисцы сдают такие помещения под магазины или пекарни, а кто-то даже обустраивает там дешевое жилье.
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