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В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео

В Тбилиси сносят гаражи, чтобы строить сады и детские площадки – видео

В Тбилиси продолжается процесс сноса частных гаражей и строительство вместо них спортивных и детских площадок, скверов и садов. Смотрите в видео Sputnik... 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T13:32+0400

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Не все жители Тбилиси охотно дают согласие на снос своих построек, даже несмотря на то, что некоторые люди вообще не используют гаражи по назначению. Гаражом вполне может оказаться капитальная постройка из кирпича и бетона с крышей. Некоторые тбилисцы сдают такие помещения под магазины или пекарни, а кто-то даже обустраивает там дешевое жилье.

тбилиси

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