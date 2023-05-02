https://sputnik-georgia.ru/20230502/gruziya-nadeetsya-chto-es-ispravit-oshibku-277267088.html

Грузия надеется, что ЕС исправит ошибку

Грузия надеется, что ЕС исправит ошибку

Общественность в ежедневном режиме информируют о том прогрессе, который достигнут в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, заявили в партии 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T13:31+0400

2023-05-02T13:31+0400

2023-05-02T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия надеется, что Евросоюз в текущем году предоставит стране статус кандидата на вступление в ЕС и исправит допущенную в прошлом году ошибку, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам Миканадзе, выполнение 12 пунктов на заключительном этапе, и общественность в ежедневном режиме информируют о том прогрессе, который достигнут в выполнении этих рекомендаций. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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