https://sputnik-georgia.ru/20230502/gruziya-nadeetsya-chto-es-ispravit-oshibku-277267088.html
Грузия надеется, что ЕС исправит ошибку
Грузия надеется, что ЕС исправит ошибку
Общественность в ежедневном режиме информируют о том прогрессе, который достигнут в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, заявили в партии 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T13:31+0400
2023-05-02T13:31+0400
2023-05-02T13:31+0400
грузинская мечта
новости
грузия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия надеется, что Евросоюз в текущем году предоставит стране статус кандидата на вступление в ЕС и исправит допущенную в прошлом году ошибку, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам Миканадзе, выполнение 12 пунктов на заключительном этапе, и общественность в ежедневном режиме информируют о том прогрессе, который достигнут в выполнении этих рекомендаций. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2dbb3d00474c1c4b154831dc8a2e82ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинская мечта, новости, грузия, политика
грузинская мечта, новости, грузия, политика
Грузия надеется, что ЕС исправит ошибку
Общественность в ежедневном режиме информируют о том прогрессе, который достигнут в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, заявили в партии
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия надеется, что Евросоюз в текущем году предоставит стране статус кандидата на вступление в ЕС и исправит допущенную в прошлом году ошибку, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"В конечном итоге мы зависим от того политического решения, которое должны принять 27 стран-членов Евросоюза. Мы надеемся, что ошибка, которую Евросоюз допустил в прошлом году и против принципа справедливости не предоставил нам статус кандидата, будет исправлена в этом году", – сказал Миканадзе.
По словам Миканадзе, выполнение 12 пунктов на заключительном этапе, и общественность в ежедневном режиме информируют о том прогрессе, который достигнут в выполнении этих рекомендаций.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.