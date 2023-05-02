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Концерты, выставки и награждения – в Кутаиси отмечают День города
Концерты, выставки и награждения – в Кутаиси отмечают День города
На празднике представят переходящий кубок чемпиона Европы по футболу U-21, несколько матчей которого примет Кутаиси 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T12:38+0400
2023-05-02T12:38+0400
кутаиси
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. День города Кутаиси – "Кутаискалакоба" – отмечают 2 мая различными мероприятиями, которые будут идти в течение всего дня. Организаторы праздника обещают гостям проведение форумов, выставок-продаж, презентаций, а также детских развлекательных и спортивных мероприятий. На праздновании дня города представят переходящий кубок чемпиона Европы по футболу U-21, несколько матчей которого примет Кутаиси. В конце дня в театре Месхишвили тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Вахтанга Кахидзе исполнит песни из грузинских фильмов. Праздничные мероприятия завершатся гала-концертом, на котором перед зрителями предстанут тбилисский Биг-бенд и другие известные грузинские артисты. На "Кутаискалакоба" также наградят почетных жителей города Кутаиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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кутаиси, новости, грузия, праздник
кутаиси, новости, грузия, праздник

Концерты, выставки и награждения – в Кутаиси отмечают День города

12:38 02.05.2023
© photo: Sputnik / StringerГород Кутаиси - культурная жизнь, драматический театр им. Ладо Месхишвили
Город Кутаиси - культурная жизнь, драматический театр им. Ладо Месхишвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На празднике представят переходящий кубок чемпиона Европы по футболу U-21, несколько матчей которого примет Кутаиси
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. День города Кутаиси – "Кутаискалакоба" – отмечают 2 мая различными мероприятиями, которые будут идти в течение всего дня.
Организаторы праздника обещают гостям проведение форумов, выставок-продаж, презентаций, а также детских развлекательных и спортивных мероприятий.
© Sputnik / STRINGER Вид на город Кутаиси - река Риони
Вид на город Кутаиси - река Риони - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
Вид на город Кутаиси - река Риони
© Sputnik / STRINGER
На праздновании дня города представят переходящий кубок чемпиона Европы по футболу U-21, несколько матчей которого примет Кутаиси.
В конце дня в театре Месхишвили тбилисский симфонический оркестр под управлением дирижера Вахтанга Кахидзе исполнит песни из грузинских фильмов.
CC BY-SA 2.0 / Flickr/ Roberto Strauss / sweet Kutaisiქუთაისი
ქუთაისი - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
ქუთაისი
CC BY-SA 2.0 / Flickr/ Roberto Strauss / sweet Kutaisi
Праздничные мероприятия завершатся гала-концертом, на котором перед зрителями предстанут тбилисский Биг-бенд и другие известные грузинские артисты. На "Кутаискалакоба" также наградят почетных жителей города Кутаиси.
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