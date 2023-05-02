https://sputnik-georgia.ru/20230502/koshechki-i-kotiki-krasnoy-dorozhki-met-gala-2023--foto-277263122.html

Кошечки и котики красной дорожки Met Gala 2023 – фото

Кошечки и котики красной дорожки Met Gala 2023 – фото

В Музее искусств "Метрополитен" в Нью-Йорке состоялось очередное мероприятие Met Gala 2023, на которое по традиции собрались самые яркие представители мирового... 02.05.2023, Sputnik Грузия

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Накануне 1мая состоялось одно из важнейших модных событий этого года – бал Института костюма Met Gala. В этом году оно было посвящено творчеству и жизненному пути легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда, ушедшего из жизни в 2019 году. Традиционно вечер под названием "Карл Лагерфельд: Линия красоты" состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

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