Кошечки и котики красной дорожки Met Gala 2023 – фото
Минувшей ночью в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. Как и всегда модное мероприятие прошло в первый понедельник мая.
Минувшей ночью в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. Как и всегда модное мероприятие прошло в первый понедельник мая.
На красной дорожке собрались все те, кто считает себя модной персоной.
На красной дорожке собрались все те, кто считает себя модной персоной.
В этот раз гостям бала нужно было интерпретировать тему выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты" и наследие самого модельера.
В этот раз гостям бала нужно было интерпретировать тему выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты" и наследие самого модельера.
Надо отдать должное, звезды шоу-бизнеса очень старались и порой даже слишком.
Надо отдать должное, звезды шоу-бизнеса очень старались и порой даже слишком.
Тем не менее на красной дорожке мероприятия, действительно, было на что посмотреть.
Тем не менее на красной дорожке мероприятия, действительно, было на что посмотреть.
Большое внимание привлек выход актера Джареда Лето, который нарядился в любимую кошку покойного Лагерфельда – Шупетт.
Большое внимание привлек выход актера Джареда Лето, который нарядился в любимую кошку покойного Лагерфельда – Шупетт.
До самой смерти кутюрье занимал пост креативного директора модного дома Chanel, а потому многие звездные гости вышли на ступени Метрополитен-музея в творениях дизайнера.
До самой смерти кутюрье занимал пост креативного директора модного дома Chanel, а потому многие звездные гости вышли на ступени Метрополитен-музея в творениях дизайнера.
Большая часть гостей решила не игнорировать тему вечера – сдержанная классика и интеллигентный эпатаж.
Большая часть гостей решила не игнорировать тему вечера – сдержанная классика и интеллигентный эпатаж.
Кстати, вопреки ожиданиям, на балу появились сестры Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, а также Пэрис Хилтон, которая на Met Gala была приглашена впервые.
Кстати, вопреки ожиданиям, на балу появились сестры Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, а также Пэрис Хилтон, которая на Met Gala была приглашена впервые.
Праздничный вечер посетила певица Рианна со своим супругом. Напомним, что певица находится в интересном положении, однако R’n’B дива не смогла пропустить столь модное событие.
Праздничный вечер посетила певица Рианна со своим супругом. Напомним, что певица находится в интересном положении, однако R’n’B дива не смогла пропустить столь модное событие.
Разумеется, не обошлось без звездных пар Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона.
Разумеется, не обошлось без звездных пар Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона.
В непривычном и дерзком образе появилась и актриса Энн Хэтэуэй.
В непривычном и дерзком образе появилась и актриса Энн Хэтэуэй.
Соблазнительно выглядела Билли Айлиш в наряде от Simone Rocha.
Соблазнительно выглядела Билли Айлиш в наряде от Simone Rocha.
Обворожительно выглядели не только дамы, но и мужчины.
Обворожительно выглядели не только дамы, но и мужчины.
А шалуном вечера стал репер Lil Nas X.
А шалуном вечера стал репер Lil Nas X.
Что поделать, если лучше всего тебе подходят именно готические образы? Дженна Ортега решила не разочаровать поклонников и выбрала для себя Black-out стиль.
Что поделать, если лучше всего тебе подходят именно готические образы? Дженна Ортега решила не разочаровать поклонников и выбрала для себя Black-out стиль.