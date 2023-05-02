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Кошечки и котики красной дорожки Met Gala 2023 – фото
Кошечки и котики красной дорожки Met Gala 2023 – фото
В Музее искусств "Метрополитен" в Нью-Йорке состоялось очередное мероприятие Met Gala 2023, на которое по традиции собрались самые яркие представители мирового... 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T12:49+0400
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Накануне 1мая состоялось одно из важнейших модных событий этого года – бал Института костюма Met Gala. В этом году оно было посвящено творчеству и жизненному пути легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда, ушедшего из жизни в 2019 году. Традиционно вечер под названием "Карл Лагерфельд: Линия красоты" состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
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мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, шоу-бизнес, в мире, фото

Кошечки и котики красной дорожки Met Gala 2023 – фото

12:49 02.05.2023
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В Музее искусств "Метрополитен" в Нью-Йорке состоялось очередное мероприятие Met Gala 2023, на которое по традиции собрались самые яркие представители мирового шоу-бизнеса
Накануне 1мая состоялось одно из важнейших модных событий этого года – бал Института костюма Met Gala.
В этом году оно было посвящено творчеству и жизненному пути легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда, ушедшего из жизни в 2019 году.
Традиционно вечер под названием "Карл Лагерфельд: Линия красоты" состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Минувшей ночью в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. Как и всегда модное мероприятие прошло в первый понедельник мая.

Минувшей ночью в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. Как и всегда модное мероприятие прошло в первый понедельник мая. - Sputnik Грузия
1/16
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Минувшей ночью в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala. Как и всегда модное мероприятие прошло в первый понедельник мая.

© AP Photo / Evan Agostini

На красной дорожке собрались все те, кто считает себя модной персоной.

На красной дорожке собрались все те, кто считает себя модной персоной. - Sputnik Грузия
2/16
© AP Photo / Evan Agostini

На красной дорожке собрались все те, кто считает себя модной персоной.

© AP Photo / Evan Agostini

В этот раз гостям бала нужно было интерпретировать тему выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты" и наследие самого модельера.

В этот раз гостям бала нужно было интерпретировать тему выставки &quot;Карл Лагерфельд: линия красоты&quot; и наследие самого модельера. - Sputnik Грузия
3/16
© AP Photo / Evan Agostini

В этот раз гостям бала нужно было интерпретировать тему выставки "Карл Лагерфельд: линия красоты" и наследие самого модельера.

© AP Photo / Evan Agostini

Надо отдать должное, звезды шоу-бизнеса очень старались и порой даже слишком.

Надо отдать должное, звезды шоу-бизнеса очень старались и порой даже слишком. - Sputnik Грузия
4/16
© AP Photo / Evan Agostini

Надо отдать должное, звезды шоу-бизнеса очень старались и порой даже слишком.

© AP Photo / CJ Rivera

Тем не менее на красной дорожке мероприятия, действительно, было на что посмотреть.

Тем не менее на красной дорожке мероприятия, действительно, было на что посмотреть. - Sputnik Грузия
5/16
© AP Photo / CJ Rivera

Тем не менее на красной дорожке мероприятия, действительно, было на что посмотреть.

© AP Photo / Evan Agostini

Большое внимание привлек выход актера Джареда Лето, который нарядился в любимую кошку покойного Лагерфельда – Шупетт.

Большое внимание привлек выход актера Джареда Лето, который нарядился в любимую кошку покойного Лагерфельда – Шупетт. - Sputnik Грузия
6/16
© AP Photo / Evan Agostini

Большое внимание привлек выход актера Джареда Лето, который нарядился в любимую кошку покойного Лагерфельда – Шупетт.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS

До самой смерти кутюрье занимал пост креативного директора модного дома Chanel, а потому многие звездные гости вышли на ступени Метрополитен-музея в творениях дизайнера.

До самой смерти кутюрье занимал пост креативного директора модного дома Chanel, а потому многие звездные гости вышли на ступени Метрополитен-музея в творениях дизайнера. - Sputnik Грузия
7/16
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

До самой смерти кутюрье занимал пост креативного директора модного дома Chanel, а потому многие звездные гости вышли на ступени Метрополитен-музея в творениях дизайнера.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Большая часть гостей решила не игнорировать тему вечера – сдержанная классика и интеллигентный эпатаж.

Большая часть гостей решила не игнорировать тему вечера – сдержанная классика и интеллигентный эпатаж. - Sputnik Грузия
8/16
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Большая часть гостей решила не игнорировать тему вечера – сдержанная классика и интеллигентный эпатаж.

© AP Photo / Evan Agostini

Кстати, вопреки ожиданиям, на балу появились сестры Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, а также Пэрис Хилтон, которая на Met Gala была приглашена впервые.

Кстати, вопреки ожиданиям, на балу появились сестры Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, а также Пэрис Хилтон, которая на Met Gala была приглашена впервые. - Sputnik Грузия
9/16
© AP Photo / Evan Agostini

Кстати, вопреки ожиданиям, на балу появились сестры Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, а также Пэрис Хилтон, которая на Met Gala была приглашена впервые.

© AP Photo / Evan Agostini

Праздничный вечер посетила певица Рианна со своим супругом. Напомним, что певица находится в интересном положении, однако R’n’B дива не смогла пропустить столь модное событие.

Праздничный вечер посетила певица Рианна со своим супругом. Напомним, что певица находится в интересном положении, однако R’n’B дива не смогла пропустить столь модное событие. - Sputnik Грузия
10/16
© AP Photo / Evan Agostini

Праздничный вечер посетила певица Рианна со своим супругом. Напомним, что певица находится в интересном положении, однако R’n’B дива не смогла пропустить столь модное событие.

© AP Photo / Evan Agostini

Разумеется, не обошлось без звездных пар Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона.

Разумеется, не обошлось без звездных пар Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона. - Sputnik Грузия
11/16
© AP Photo / Evan Agostini

Разумеется, не обошлось без звездных пар Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS

В непривычном и дерзком образе появилась и актриса Энн Хэтэуэй.

В непривычном и дерзком образе появилась и актриса Энн Хэтэуэй. - Sputnik Грузия
12/16
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

В непривычном и дерзком образе появилась и актриса Энн Хэтэуэй.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Соблазнительно выглядела Билли Айлиш в наряде от Simone Rocha.

Соблазнительно выглядела Билли Айлиш в наряде от Simone Rocha. - Sputnik Грузия
13/16
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Соблазнительно выглядела Билли Айлиш в наряде от Simone Rocha.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Обворожительно выглядели не только дамы, но и мужчины.

Обворожительно выглядели не только дамы, но и мужчины. - Sputnik Грузия
14/16
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Обворожительно выглядели не только дамы, но и мужчины.

© AP Photo / Evan Agostini

А шалуном вечера стал репер Lil Nas X.

А шалуном вечера стал репер Lil Nas X. - Sputnik Грузия
15/16
© AP Photo / Evan Agostini

А шалуном вечера стал репер Lil Nas X.

© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Что поделать, если лучше всего тебе подходят именно готические образы? Дженна Ортега решила не разочаровать поклонников и выбрала для себя Black-out стиль.

Что поделать, если лучше всего тебе подходят именно готические образы? Дженна Ортега решила не разочаровать поклонников и выбрала для себя Black-out стиль. - Sputnik Грузия
16/16
© AFP 2023 / ANGELA WEISS

Что поделать, если лучше всего тебе подходят именно готические образы? Дженна Ортега решила не разочаровать поклонников и выбрала для себя Black-out стиль.

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