Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори завершат в 2023 году
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
Стоимость проекта, который финансируется из госбюджета, cоставляет 11,6 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Ремонтные работы на 11,5-километровом участке автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори (регион Кахети) ведутся в активном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, ремонтируемая дорога начинается от села Джугаани Телавского муниципалитета, проходит через окрестности села Саниоре и заканчивается в селе Напареули.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
Проект финансируется из госбюджета, и его стоимость cоставляет 11,6 миллиона лари. Проект предусматривает полное восстановление дорожной инфраструктуры.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
В частности, будет отремонтирована проезжая часть дороги, обустроены водопроводы, павильоны для остановки автобусов, въезды во дворы населения и дорожные знаки. Также будут проведены работы по горизонтальной разметке проезжей части.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
Работы планируется завершить в этом году.
Как отметили в ведомстве, рядом с ремонтируемой дорогой расположены жилые дома, приусадебные участки, винодельни, автозаправочные станции, коммерческие площади и сельскохозяйственные угодья. Поэтому правильное функционирование этой дороги очень важно для местного населения.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
Существующая дорога была сильно повреждена и в условиях повышенной интенсивности трафика затрудняла движение.