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https://sputnik-georgia.ru/20230502/remont-avtodorogi-tianeti-akhmeta-kvareli-ninigori-zavershat-v-2023-godu-277273911.html
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори завершат в 2023 году
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори завершат в 2023 году
Стоимость проекта, который финансируется из госбюджета, cоставляет 11,6 миллиона лари 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T15:50+0400
2023-05-02T15:50+0400
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
дороги
кахети
новости
экономика
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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Ремонтные работы на 11,5-километровом участке автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори (регион Кахети) ведутся в активном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, ремонтируемая дорога начинается от села Джугаани Телавского муниципалитета, проходит через окрестности села Саниоре и заканчивается в селе Напареули. Проект финансируется из госбюджета, и его стоимость cоставляет 11,6 миллиона лари. Проект предусматривает полное восстановление дорожной инфраструктуры. В частности, будет отремонтирована проезжая часть дороги, обустроены водопроводы, павильоны для остановки автобусов, въезды во дворы населения и дорожные знаки. Также будут проведены работы по горизонтальной разметке проезжей части. Работы планируется завершить в этом году. Как отметили в ведомстве, рядом с ремонтируемой дорогой расположены жилые дома, приусадебные участки, винодельни, автозаправочные станции, коммерческие площади и сельскохозяйственные угодья. Поэтому правильное функционирование этой дороги очень важно для местного населения. Существующая дорога была сильно повреждена и в условиях повышенной интенсивности трафика затрудняла движение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, кахети, новости, экономика, грузия
департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, кахети, новости, экономика, грузия

Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори завершат в 2023 году

15:50 02.05.2023
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
© Roads Department of Georgia
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Стоимость проекта, который финансируется из госбюджета, cоставляет 11,6 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Ремонтные работы на 11,5-километровом участке автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори (регион Кахети) ведутся в активном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, ремонтируемая дорога начинается от села Джугаани Телавского муниципалитета, проходит через окрестности села Саниоре и заканчивается в селе Напареули.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
Проект финансируется из госбюджета, и его стоимость cоставляет 11,6 миллиона лари. Проект предусматривает полное восстановление дорожной инфраструктуры.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
В частности, будет отремонтирована проезжая часть дороги, обустроены водопроводы, павильоны для остановки автобусов, въезды во дворы населения и дорожные знаки. Также будут проведены работы по горизонтальной разметке проезжей части.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
Работы планируется завершить в этом году.
Как отметили в ведомстве, рядом с ремонтируемой дорогой расположены жилые дома, приусадебные участки, винодельни, автозаправочные станции, коммерческие площади и сельскохозяйственные угодья. Поэтому правильное функционирование этой дороги очень важно для местного населения.
© Roads Department of GeorgiaРемонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2023
Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори
© Roads Department of Georgia
Существующая дорога была сильно повреждена и в условиях повышенной интенсивности трафика затрудняла движение.
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