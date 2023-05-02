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Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори завершат в 2023 году

Ремонт автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори завершат в 2023 году

Стоимость проекта, который финансируется из госбюджета, cоставляет 11,6 миллиона лари 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T15:50+0400

2023-05-02T15:50+0400

2023-05-02T15:50+0400

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 2 май — Sputnik. Ремонтные работы на 11,5-километровом участке автодороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори (регион Кахети) ведутся в активном режиме, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, ремонтируемая дорога начинается от села Джугаани Телавского муниципалитета, проходит через окрестности села Саниоре и заканчивается в селе Напареули. Проект финансируется из госбюджета, и его стоимость cоставляет 11,6 миллиона лари. Проект предусматривает полное восстановление дорожной инфраструктуры. В частности, будет отремонтирована проезжая часть дороги, обустроены водопроводы, павильоны для остановки автобусов, въезды во дворы населения и дорожные знаки. Также будут проведены работы по горизонтальной разметке проезжей части. Работы планируется завершить в этом году. Как отметили в ведомстве, рядом с ремонтируемой дорогой расположены жилые дома, приусадебные участки, винодельни, автозаправочные станции, коммерческие площади и сельскохозяйственные угодья. Поэтому правильное функционирование этой дороги очень важно для местного населения. Существующая дорога была сильно повреждена и в условиях повышенной интенсивности трафика затрудняла движение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, кахети, новости, экономика, грузия