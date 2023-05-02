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Вавилов: Китай хочет заставить Украину принять свой мирный план – видео
Вавилов: Китай хочет заставить Украину принять свой мирный план – видео
Лидер КНР поговорил с Зеленским впервые с начала СВО на Украине, чтобы заставить Киев принять китайский мирный план. Таким мнением поделился со "Sputnik на... 02.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-02T10:59+0400
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2023-05-02T11:39+0400
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Какую сделку Пекин мог предложить Киеву? Какие сценарии китайско-украинского взаимодействия наиболее выгодны России? Поддержит ли такой сценарий Европа?Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, китай, украина, киев, sputnik, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, китай, украина, киев, sputnik, видео
Вавилов: Китай хочет заставить Украину принять свой мирный план – видео
10:59 02.05.2023 (обновлено: 11:39 02.05.2023)
Лидер КНР поговорил с Зеленским впервые с начала СВО на Украине, чтобы заставить Киев принять китайский мирный план. Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов
Какую сделку Пекин мог предложить Киеву? Какие сценарии китайско-украинского взаимодействия наиболее выгодны России? Поддержит ли такой сценарий Европа?Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.