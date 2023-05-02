https://sputnik-georgia.ru/20230502/vavilov-kitay-khochet-zastavit-ukrainu-prinyat-svoy-mirnyy-plan---video-277253342.html

Вавилов: Китай хочет заставить Украину принять свой мирный план – видео

Вавилов: Китай хочет заставить Украину принять свой мирный план – видео

Лидер КНР поговорил с Зеленским впервые с начала СВО на Украине, чтобы заставить Киев принять китайский мирный план. Таким мнением поделился со "Sputnik на... 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T10:59+0400

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Какую сделку Пекин мог предложить Киеву? Какие сценарии китайско-украинского взаимодействия наиболее выгодны России? Поддержит ли такой сценарий Европа?Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

китай

украина

киев

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мультимедиа, видео, в мире, политика, китай, украина, киев, sputnik, видео